Ação especial coleta 315 kg de embalagens de defensivos agrícolas em Palmeiras

Mais de 300 quilos de embalagens vazias de defensivos agrícolas foram descartados por cerca de 80 produtores rurais em uma ação especial promovida pela Prefeitura de Suzano, nesta quarta-feira (21), em parceria com aAssociação de Distribuidores de Insumos Agrícolas do Estado de São Paulo (Adiaesp) e a Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento e com apoio do Sindicato Rural de Suzano. O evento ocorreu na sede da Associação Cultural Fukuhaku, na Vila Ipelândia, distrito de Palmeiras, e contou ainda com a realização de palestras.

Integrantes do Departamento de Agricultura de Suzano, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente estiveram auxiliando na captação e no cumprimento dos trâmites burocráticos de baixa necessários para a legislação vigente (lei federal nº 9.974/2000). Todas as embalagens de agrotóxicos, que totalizaram 315 quilos, serão encaminhadas para o posto de destinação da Adiaesp em Biritiba Mirim. Na ação do ano passado foram recolhidos 310 quilos.

A Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS) e a Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA), ambas repartições da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, ficaram responsáveis pela realização de palestras gratuitas para os participantes. Clóvis dos Santos, representante da CDA, tratou dos procedimentos para a higienização das embalagens de agrotóxicos com os cuidados necessários para garantir a saúde do produtor rural e evitar o risco de contaminação. Já Fabiana Rossi e Gisele Oliveira, da CDRS, falaram sobre a rastreabilidade dos objetos e as penalidades pelo descarte irregular.

O mutirão de coleta de embalagens de defensivos agrícolas, que integra o projeto Suzano Mais Agro, também contou com uma palestra ministrada pela Secretaria de Meio Ambiente sobre o Plano Municipal da Mata Atlântica (PMMA). O encontro, que teve como mediadora a diretora da pasta Solange Wuo, apresentou aos presentes as propostas do projeto, que vem sendo elaborado com a comunidade do distrito de Palmeiras.

“Dar as condições adequadas para o descarte e o encaminhamento dessas embalagens, além de informações a respeito do assunto, para que possam ser disseminadas entre outros produtores rurais, não é apenas uma questão jurídica, mas de qualidade da produção em nosso município e de preservação ambiental”, disse o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca.