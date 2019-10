Ação especial resulta na retirada de 600 toneladas de lixo e entulho

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano vem realizando nos últimos dias intervenções em bairros da região norte da cidade para a melhoria da paisagem urbana. Além dos trabalhos de capinação e varrição de vias públicas e calçadas, equipes da pasta estão atuando na retirada de 600 toneladas de entulho e lixo.

As ações são realizadas desde o último dia 4, com o auxílio de uma máquina e cinco caminhões. O foco principal estava nas imediações da obra do futuro trevo do Jardim Dona Benta, no entroncamento da avenida Francisco Marengo com a estrada Takeshi Kobata.

Segundo a pasta, a maioria dos itens recolhidos é de restos da construção civil despejados de maneira irregular. Outras localidades da região norte também recebem ações em mutirão de limpeza urbana, como Jardim Varan, Jardim Alterópolis, Jardim Gardênia Azul, Cidade Boa Vista, Cidade Miguel Badra e Jardim Revista.

Além do trabalho de retirada de lixo e entulho, equipes da Prefeitura de Suzano promoveram ações de capinação e limpeza urbana nos bairros Parque Maria Helena, Vila Maria de Maggi, Jardim Casa Branca e Vila Sol Nascente. A previsão é de que mais pontos no centro e nos bairros da cidade sejam beneficiados.

Segundo o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Serafim Barbosa, o trabalho de recolhimento de lixo e entulho é contínuo, mas também destacou a necessidade da participação da população. “Suzano é um município com grande extensão territorial. Promover a limpeza em áreas que são alvo de descartes realizados de maneira ilegal é essencial. Por isso é importante a conscientização das pessoas em relação a essa prática prejudicial”, afirmou.

Denúncias sobre ocorrências de descarte ilegal devem ser encaminhadas à Ouvidoria Geral, por meio do 0800 774 2007, à Guarda Civil Municipal (GCM), pelos telefones (11) 4745-2150 ou 153, e à Secretaria de Meio Ambiente, em (11) 4745-2055.

Segundo a lei complementar nº 291/2016, que trata do manejo de entulho no município, casos de despejo em áreas sob legislação ambiental podem resultar na apreensão dos veículos envolvidos e em multas que chegam a 700 Unidades Fiscais do Município. Os infratores também estão sujeitos a sanções previstas em leis estaduais e federais.