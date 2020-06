Ação especial vai revitalizar infraestrutura do Jardim Márcia

O Jardim Márcia começou a receber nesta sexta-feira (19) uma ação especial de melhorias na infraestrutura. Os primeiros trabalhos ocorrem na rua José de Almeida e são referentes à fresagem, necessária para posterior aplicação da camada asfáltica, e à construção de novas guias e sarjetas. Além desta revitalização, haverá ainda tapa-buraco nas demais vias transversais, instalação de abrigo em ponto de embarque e desembarque de passageiros do transporte municipal, reforço da sinalização de trânsito e manutenção da iluminação pública.

A obra na rua José de Almeida tem investimento de R$ 376.081,00 e é executada pela empresa Casamax Comercial Ltda., com prazo para conclusão dentro de 30 dias. Os serviços envolvem fresagem e pavimentação em seus 728,95 metros de extensão e substituição de guias e sarjetas – que já estão sendo concretadas. Logo na sequência serão realizados os demais trabalhos previstos para o bairro com mão de obra própria da Prefeitura de Suzano.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi foi ao Jardim Márcia na manhã desta sexta-feira. Ele estava acompanhado do secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, do diretor da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), Rodolfo de Matteu, e do vereador Leandro Alves de Faria, autor do pedido à administração municipal para execução das melhorias na infraestrutura do bairro.



“Era um pedido dos moradores do Jardim Márcia e o prefeito prontamente está providenciando. Sem dúvida, esta ação especial vai melhorar e muito as condições do bairro porque o pavimento é antigo e há um grande movimento de veículos. Os demais serviços de zeladoria programados vão garantir mais qualidade de vida e a nova iluminação pública será importante para conferir mais segurança”, destacou o parlamentar.

A rua José de Almeida é um importante corredor de ônibus de linhas municipais e vans do transporte complementar e liga o Jardim dos Ipês, Jardim Márcia, Jardim Monte Cristo e Jardim Suzanópolis. “Em cerca de um mês teremos vias públicas completamente revitalizadas, melhor sinalizadas e muito mais iluminadas, resultado do conjunto de ações para dar uma nova cara ao bairro”, finalizou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.