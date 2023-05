Ação no trânsito chama atenção sobre uso incorreto de vagas especiais

O ato simbólico provocou os motoristas que passavam pela rua General Francisco Glicério com a disposição de cadeiras de rodas nas demarcações regulares (comuns) e frases que remetiam à reflexão sobre o tema. O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, o secretário de Saúde, Pedro Ishi, Claudinei Galo, da pasta que organizou as atividades, e o advogado Cesar Braga, da Cipa e da Controladoria Geral do Município, estiveram presente.

O objetivo foi chamar a atenção dos munícipes para a conduta ilegal praticada por muitos motoristas ao estacionarem seus veículos em vagas exclusivas para pessoas com deficiência, sem portar a credencial que comprove tal condição, com a desculpa de estarem ocupando aquele espaço por um período curto. Por isso, nas cadeiras de rodas estacionadas em vagas regulares foram afixadas mensagens com os dizeres “É só um cafézinho”, “É rapidinho”, “Não vou demorar”, “Só um minutinho” e “Volto já”, frases costumeiramente usadas nas situações de desrespeito à lei. Pelo Código Brasileiro de Trânsito, fica expresso, no inciso XX do artigo 181, que tal conduta é considerada infração gravíssima, sujeita à penalidade de multa e remoção do veículo.

A ação contou com o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD), da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), da União Família Azul (grupo de pais de autistas de Suzano), do Centro Universitário Piaget (UniPiaget) e do Rotary Club de Suzano. Todas as entidades saíram, juntamente com os profissionais da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, da sede da pasta, localizada na rua José Correa Gonçalves, 152, em direção à rua General Francisco Glicério, empurrando as cadeiras de rodas até ocuparem o quarteirão entre a Praça dos Expedicionários e a rua José da Costa Conceição. Para finalizar o roteiro, o grupo seguiu pela Glicério, com as cadeiras, entrou na rua Portugal Freixo, subiu a rua Benjamin Constant até a rua Tiradentes, entrou na rua Baruel e depois retornou à rua José Correa Gonçalves.

Durante a ação, foram distribuídos panfletos aos motoristas com a frase em destaque “Esta vaga não é sua nem por um minuto”, acompanhada embaixo do motivo da mobilização, em que constava “Campanha pelo respeito à sinalização para pessoas com deficiência”. Um painel luminoso também foi levado para ser estacionado nas vagas regulares e reforçar a mensagem de que as vagas exclusivas não são um privilégio, mas sim um direito das pessoas com deficiência, sendo reservadas em pontos tecnicamente definidos, de acordo com locais de interesse e estrutura de acessibilidade.

Claudinei Galo, da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, reforçou a importância de conscientizar a população sobre os direitos das pessoas com deficiência e o empenho da administração municipal na ação. “O respeito a essas vagas é fundamental para termos uma cidade mais humana. Para as pessoas que têm a mobilidade reduzida ou completamente inexistente, são extremamente necessários espaços que permitam a acessibilidade nas ruas e nos estabelecimentos comerciais. Neste sentido, as vagas especiais são reservadas de maneira a facilitar esse deslocamento”, ressaltou.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi cumprimentou os envolvidos na iniciativa e destacou que o Poder Público tem feito o seu papel na defesa das pessoas. “É importante atuarmos de diversas formas para garantirmos que os direitos dos cidadãos sejam preservados. As vagas são exclusivas e têm que ser ocupadas por quem tem direito a elas, por isso nossas equipes estarão continuamente fiscalizando e conscientizando os motoristas. Temos recebido o apoio de inúmeras entidades em importantes causas para seguirmos atuando para a melhoria das condições de vida de todos os suzanenses”, afirmou Ashiuchi.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, em parceria com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) e com as Secretarias de Saúde e Governo, realizou no sábado (20/05) uma ação de conscientização, no centro de Suzano, para reforçar o direito das pessoas com deficiência de terem acesso às vagas de estacionamento exclusivas que são reservadas nas vias públicas da cidade.