Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 25 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 25/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Ação recolhe embalagens de 2,7 mil litros de defensivos agrícolas

Iniciativa é do Departamento de Agricultura

25 setembro 2025 - 22h00Por da Reportagem Local
Ação recolhe embalagens de 2,7 mil litros de defensivos agrícolasAção recolhe embalagens de 2,7 mil litros de defensivos agrícolas - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano )

O Departamento de Agricultura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano realizou nesta quinta-feira (25/09) mais uma mobilização voltada ao descarte correto de embalagens de defensivos agrícolas. A ação, que ocorreu na Associação Fukuhaku, na Vila Ipelândia, garantiu o recolhimento de embalagens com capacidade de armazenar mais de 2,7 mil litros de agroquímicos. 

Esses produtos são utilizados por produtores rurais do município e da região e seu recolhimento evita que esses materiais sejam descartados de maneira inadequada, trazendo riscos ao meio ambiente, à saúde da população e dos animais.

A iniciativa contou com a participação direta do secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, que acompanhou o início das atividades com o secretário de Meio Ambiente, André Chiang. Também estiveram presentes o diretor de Agricultura, Minoru Harada, e representantes da empresa ICL América do Sul, que mantém parceria com a gestão municipal em projetos sociais voltados à educação e à sustentabilidade.

Uma equipe liderada pelo gerente corporativo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da ICL, Márcio Lopes, e pela consultora de Desenvolvimento de Mercado, Regina Zandonade, orientou os produtores sobre o uso correto de fertilizantes e apresentou iniciativas apoiadas pela companhia, como o projeto “Escritor Para o Futuro”, que incentiva a escrita e a leitura nas escolas públicas municipais.
 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Pedro Ishi visita Sesi de Suzano e interage com estudantes e profissionais
Cidades

Pedro Ishi visita Sesi de Suzano e interage com estudantes e profissionais

Operação 'Sem Fronteiras' reforça segurança com ação integrada entre municípios da região
Cidades

Operação 'Sem Fronteiras' reforça segurança com ação integrada entre municípios da região

Secretaria de Manutenção de ultrapassa 47 mil ações em 8 meses
Cidades

Secretaria de Manutenção de ultrapassa 47 mil ações em 8 meses

Tiyoko Abe Diniz recebe título de cidadã suzanense
Cidades

Tiyoko Abe Diniz recebe título de cidadã suzanense

Campus Suzano do Instituto Federal oferece 160 vagas para os cursos técnicos
Educação

Campus Suzano do Instituto Federal oferece 160 vagas para os cursos técnicos

Legislativo de Suzano entrega Título de Cidadã Suzanense a Tiyoko Abe Diniz
Cidades

Legislativo de Suzano entrega Título de Cidadã Suzanense a Tiyoko Abe Diniz