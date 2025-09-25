Ação recolhe embalagens de 2,7 mil litros de defensivos agrícolas

O Departamento de Agricultura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano realizou nesta quinta-feira (25/09) mais uma mobilização voltada ao descarte correto de embalagens de defensivos agrícolas. A ação, que ocorreu na Associação Fukuhaku, na Vila Ipelândia, garantiu o recolhimento de embalagens com capacidade de armazenar mais de 2,7 mil litros de agroquímicos.

Esses produtos são utilizados por produtores rurais do município e da região e seu recolhimento evita que esses materiais sejam descartados de maneira inadequada, trazendo riscos ao meio ambiente, à saúde da população e dos animais.

A iniciativa contou com a participação direta do secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, que acompanhou o início das atividades com o secretário de Meio Ambiente, André Chiang. Também estiveram presentes o diretor de Agricultura, Minoru Harada, e representantes da empresa ICL América do Sul, que mantém parceria com a gestão municipal em projetos sociais voltados à educação e à sustentabilidade.

Uma equipe liderada pelo gerente corporativo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da ICL, Márcio Lopes, e pela consultora de Desenvolvimento de Mercado, Regina Zandonade, orientou os produtores sobre o uso correto de fertilizantes e apresentou iniciativas apoiadas pela companhia, como o projeto “Escritor Para o Futuro”, que incentiva a escrita e a leitura nas escolas públicas municipais.

