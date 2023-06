ACE apresenta programa inédito para formação profissionalizante

O lançamento reuniu as diretorias das entidades envolvidas e empresários locais, garantindo a apresentação do projeto que visa a profissionalização ou recolocação de trabalhadores no mercado, apontando os benefícios e as possibilidades obtidas com a adesão ao programa de fortalecimento do comércio local. Tais aspectos foram ilustrados por meio de uma palestra conduzida pela gestora de Políticas Públicas do Sebrae, Daniela Lira.

Segundo o gerente administrativo da ACE, Rudamir Fernandes, a reunião foi muito produtiva, pois todas as partes contribuíram com ideias e sugestões valiosas. “Estamos falando de um propósito importante, que é dar sinais aos futuros empreendedores de que é possível entrar neste meio e prosperar. Ficamos muito contentes com a participação dos colegas, vamos dar continuidade a esse processo”, declarou.

Para se inscrever no programa, o candidato deve ter mais de 16 anos e estar atento na programação de cursos "Novos Talentos" no site acesuzano.com.br/eventos e realizar o cadastro virtual, incluindo dados pessoais, como nome completo, e-mail, número de telefone para contato. Inclusive, o primeiro acontece na próxima terça-feira (13/06), das 9 às 12 horas, na sede da entidade, localizada na rua Presidente Rodrigues Alves, nº 157, no centro. Para este em específico, as vagas já estão preenchidas.

Quanto às empresas interessadas em participar do programa e enviar suas demandas de vagas, o email de contato é vagas@acesuzano.com.br. Há ainda a possibilidade de entrar em contato diretamente pelo telefone (11) 4744-8400, ou via WhatsApp, no número (11) 96665-8471. Segundo o presidente da ACE, Rodrigo Guarizo, as duas correntes de atuação do programa, com empresários e candidatos, fortalece o trabalho de fomento da visão empresarial. “Acreditamos que muitas pessoas podem trilhar o caminho do empresariado com o incentivo correto, então junto dos comércios e indústrias parceiras, queremos ajudá-los a encontrar oportunidades de trabalho alinhadas às suas melhores qualidades, incluindo habilidades e paixões”.

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano lançou o programa "Novos Talentos” na noite da última terça-feira (06/06), em evento especialmente direcionado aos empresários locais. A iniciativa profissionalizante está com inscrições abertas até o próximo domingo (11/06), no site , contando com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) de Mogi das Cruzes e Região e da Prefeitura de Suzano.