ACE e CMEC Suzano promovem 'Encontro de Mães Atípicas' nesta quinta-feira

Na próxima quinta-feira (22/05), a partir das 19 horas, a Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano e o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) promovem o "Encontro de Mães Atípicas" em sua sede (rua Presidente Rodrigues Alves, 157 - Centro).

Para participar da ação voltada às mães que convivem com os desafios da atipicidade e da seletividade alimentar de seus filhos, basta inscrever-se no site acesuzano.com.br/eventos perante a uma taxa de R$10 por pessoa. Por meio desta, cada participante poderá aproveitar de um café exclusivo que, junto de muita emoção e troca de experiências, promete incrementar uma noite de alegria e carinho.

O evento, feito com o apoio do grupo União Família Azul (UFA), garantirá momentos inspiradores junto a convidadas especiais. A primeira delas é Cristiane Teles, palestrante que trará um bate-papo sobre alimentação saudável ao abordar de forma leve e prática temas como texturas, cores, variações de apresentação dos alimentos e como combiná-los de forma atrativa, tornando a hora da refeição mais tranquila e prazerosa para a família. Após isso, é a vez da oficina “Mão na Massa” com Carisa Dudu e Eliza Antonella, mãe e filha que conduzirão uma aula prática cheia de afeto na qual a dupla ensina receitas acessíveis como pão de queijo e bolo de cenoura.

A presidente do CMEC, Priscila Rossini, pontua que esta é uma ação humanizadora e envolta de muito carinho, por isso, a expectativa é reunir mães e filhos na sede da associação. "Poucas coisas são comparáveis com o amor entre uma mãe e seu filho e, por meio deste projeto especial, buscamos ressaltar isso e mostrar às famílias que questões como a seletividade alimentar podem ser resolvidas na base do amor e do afeto, bastando usar algumas estratégias providenciais para o ensinamento de certas noções para os pequenos", comentou.

Por sua vez, o presidente da ACE, Rodrigo Guarizo, destacou que a iniciativa conduzida em referência ao Dia das Mães promete muito aos presentes. "Em nome da Priscila e das diretoras do CMEC, posso garantir a todos que será uma noite de muita emoção e alegria em família, por isso, convido as mães atípicas a comparecerem e trazerem seus filhos e filhas para este momento único", elaborou.