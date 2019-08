ACE é favorável ao novo projeto de Uso e Ocupação de Solo

A Associação Comercial e Empresaria (Ace) de Suzano, é favorável ao novo projeto de Lei de Uso e Ocupação de Solo (Luops). Segundo a associação, "todo projeto que visa fomentar novos empreendimentos deve ser realizado". A manifestação da Ace ocorreu após a Prefeitura protocolar na Câmara Municipal, o novo projeto de Uso e Ocupação de Solo. Segundo nota enviada pela Prefeitura, desde janeiro de 2018, 35 reuniões ocorreram entre a secretaria municipal de Planejamento Urbano e Habitação e o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (Comdur).

Mas, a Ace faz um alerta. A associação comercial espera que a nova lei não venha a prejudicar a qualidade de vida da população. "A Associação Comercial e Empresarial de Suzano sempre apoiará esses projetos que, de alguma forma, fomentem o comércio e a indústria no município, e melhorem a qualidade dos negócios e das relações comerciais, visando novos postos de trabalho e o aumento da renda da população".

Projeto de lei

O projeto recém protocolado na Câmara visa detalhar melhor o zoneamento da cidade. A atual legislação sobre uso e ocupação de solo foi criada há 23 anos. Desde então ela vinha passando por diversas emendas para ser adequada à padrões modernos.

De acordo com o secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, a nova lei vai ajudar o desenvolvimento da cidade.

"A concretização da Luops é mais um passo para a cidade caminhar, ao lado do Plano Diretor, nossa 'carta magna' nesse assunto, com uma importante ferramenta voltada à questão do desenvolvimento urbano. Ela traz uma proposta baseada na nova realidade do município e será fundamental para atrair mais investimentos", explicou o secretário.

Entretanto, a nova lei ainda não entrou em vigor. Ela precisa ser estuda e aprovada pelos vereadores da Câmara de Suzano.