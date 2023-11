ACE faz palestra sobre finanças pessoais e empresariais para mais de 30 mulheres

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, por meio do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC), promoveu uma reunião aberta voltada para o melhor rendimento e aproveitamento das finanças pessoais e empresariais das participantes na noite da última segunda-feira (27/11), no auditório da entidade. A palestra direcionada ao empoderamento da mulher no meio empresarial contou com a presença de mais de 30 participantes.

O processo foi ministrado por Maria Cristina Leite, CEO e CFO da empresa JM Materiais com expertise em gestão e finanças. Ao longo da noite, ela conduziu as participantes em uma jornada de autoconhecimento e desenvolvimento de práticas positivas no tocante aos cuidados com lucros e rendimentos, incluindo a melhor forma de separá-los em prol de uma boa saúde financeira no âmbito pessoal e no profissional.

A presidente do CMEC, Priscila Rossini, apontou o fato de que a reunião era muito esperada devido à notoriedade da empresária no meio comercial de Suzano. “As participantes do evento tiveram acesso a uma noite muito produtiva e enriquecedora, afinal, conciliar as finanças de casa com as finanças do trabalho pode ser um desafio enorme. Ficamos muito felizes com a presença da Cris, só temos a agradecê-la por dedicar um tempo nesta noite”, comentou.

Por sua vez, o presidente da ACE Suzano, Rodrigo Guarizo, constatou que o empresariado feminino é uma porção importante para o desenvolvimento econômico local e, por isso, promover ações como essa é algo crucial.