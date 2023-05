ACE orienta comerciantes à potencialização das vendas do Dia das Mães

Com foco no Dia das Mães, celebrado no próximo domingo (14/05), a Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano promove orientações a comerciantes e empresários locais, a fim de potencializar as vendas durante os dias que antecedem a data festiva e assim garantir os melhores resultados ao comércio suzanense.



De acordo com o presidente da entidade, Rodrigo Guarizo, a tendência deste ano é de que os produtos mais procurados no mercado sejam aqueles que despertam valores sentimentais e peças associadas à moda e aos cuidados femininos. “Até mesmo por uma questão cultural, esses tipos de produtos são os mais procurados no período. Exemplificando alguns dos itens de maior demanda no comércio local temos os cosméticos, bolsas e calçados, sendo itens que naturalmente atraem o público feminino”, afirmou.



O presidente da ACE pontua que, durante a semana, os estabelecimentos devem potencializar o trato com os clientes, pois um bom atendimento pode ser a chave para garantir melhores resultados. “Anunciar bem, tirar dúvidas e acompanhar o cliente em todas as etapas de sua visita à loja podem determinar o resultado da venda. Este é um diferencial importante, assim como o próprio visual do estabelecimento, o posicionamento das mercadorias, o layout da vitrine e demais questões sobre organização e oferta”, finalizou Guarizo.