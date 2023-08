ACE promove campanha especial de Dia dos Pais

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, por meio do movimento “Compre em Suzano”, está promovendo uma campanha para o fomento do comércio local nas vendas de Dia dos Pais, a ser celebrado neste domingo (13/08). Junto dos empreendedores da região, a entidade está convidando munícipes a garantir um presente ideal para seu familiar querido nas lojas e empreendimentos da cidade.



Como mote da campanha, a ACE está reforçando com o público o vínculo familiar dos comerciantes com seus filhos por meio das páginas da entidade nas redes sociais (facebook.com/acesuzano e instagram.com/acesuzano), compartilhando os registros dos empresários com seus filhos.



Neste contexto, os comércios envolvidos na campanha são a empresa de Comunicação Visual gráfica "Genial Visual", do empresário Thiago Ferreira de Paula; o empreendimento de soluções na parte elétrica e segurança eletrônica, "BV Rodrigues", administrado por Bruno Venâncio Rodrigues; a "RP Portaria e Serviços", gerida por Rafael Freire; o "Grupo JM de Materiais de Construção", do comerciante Caio Henrique Leite Oliveira; e a loja de artigos para impressora "Castelo das Cores", de Alex Manhoso;



O direcionamento promovido pela ACE é uma forma de impulsionar as vendas dos comerciantes na data tendo como base os vínculos familiares e a qualidade do atendimento e dos produtos locais. Isso é possível graças às múltiplas oportunidades de capacitação oferecidas pela entidade ao longo do ano, nas quais os empreendedores puderam desenvolver suas habilidades profissionais e potencializar resultados.



O presidente da ACE, Rodrigo Guarizo, exalta que cada compra no mercado local representa a chance de garantir um presente especial e, ainda, contribuir com os comerciantes. “Há muito trabalho duro por trás da atividade empresarial na cidade e, por isso, buscamos sempre potencializar as vendas na região. Enquanto entidade, sabemos da importância do Dia dos Pais no calendário comercial, então realizar este chamado é um modo de contribuir”, disse.



Thiago Ferreira de Paula - Loja Genial



Rafael Freire - RP Portaria e Serviços



Bruno Venâncio Rodrigues - Bv Rodrigues SOLUÇÕES em elétrica e segurança eletrônica



Caio Henrique Leite Oliveira - Grupo JM