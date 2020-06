ACE realiza campanha para ajudar famílias durante a pandemia

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano está realizando uma campanha para arrecadação de donativos. Intitulada de “Retomada Solidária”, o objetivo da campanha é ajudar pessoas que estejam passando por dificuldades por conta da pandemia do novo coronavírus.

Além disso, a campanha também visa a retomada consciente e segura das atividades econômicas na região.

Por esse motivo, a ACE também estará realizando orientações aos empresários e comerciantes, consultas de restrições no CPF ou CNPJ e recolhimento de currículos para serem enviados aos Postos de Atendimentos ao Trabalhador assim como para serem cadastrados no Portal de Vagas da ACE Suzano. Para a associação, a ação é de extrema importância dado o momento vivido pela sociedade.

“A ação é muito importante para conscientizar todos que o vírus ainda circula e que devemos seguir as orientações de higiene, distanciamento, uso de mascaras, e fomentar o voluntariado”, disse a ACE.

Ainda não é possível precisar quantas pessoas serão beneficiadas com a ação, mas a expectativa é alcançar o maior número possível de famílias com as doações.

Os donativos recebidos serão entregues para entidades filantrópicas cadastradas junto a Prefeitura de Suzano, uma das parceiras da ação.

A Campanha

A campanha foi iniciada no dia 19 de junho, com um ponto de coleta de doação na Praça dos Expedicionários no Centro de Suzano.

No sábado (20), a ACE levou a ação até o distrito de Palmeiras onde foram recebidos donativos de moradores e comerciantes da região.

No próximo sábado (27), o ponto de coleta estará no bairro Dona Benta, no Supermercado Nagumo, assim como no dia 1 de julho, na próxima quarta feira. Doações também são recebidas de segunda a sexta-feira na própria associação, das 9h às 16h.

Podem ser doados alimentos, agasalhos e materiais para higiene, como álcool em gel, máscaras de proteção, água sanitária, papel higiênico, entre outros.

Vale ressaltar que a ação está recebendo donativos de comerciantes e também pessoas físicas que queiram e possam contribuir com os itens citados

Mais informações sobre as doações podem ser obtidas através dos telefones (11) 4744-8400 e (11) 9 6665-8471.