ACE reúne 50 mulheres em Café com Propósito durante programação do Outubro Rosa

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, por meio do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC), promoveu na última sexta-feira (24/10) o "Café com Propósito", evento gratuito em alusão ao Outubro Rosa. Realizado no auditório da entidade, o encontro reuniu 50 empreendedoras em uma manhã dedicada à troca de experiências, ao autocuidado e ao fortalecimento da rede feminina de negócios.

A programação contou com café da manhã e networking entre as participantes, seguido da dinâmica “Olhe para si”, conduzida por Gisele Freire, diretora da RP Portaria e Serviços. Em seguida, as presentes acompanharam a palestra sobre autocuidado e bem-estar ministrada por Quenia Takemi (psicóloga da HM Gestão Empresarial) e Emily Jeronimo (enfermeira da mesma instituição), que trouxeram reflexões e dinâmicas voltadas à saúde, equilíbrio e autoestima.

Com o auditório cheio, o encontro foi marcado por aprendizado, trocas sinceras e o fortalecimento da rede de apoio entre mulheres empreendedoras.

A manhã contou ainda com decoração especial preparada em parceria com a Núbia Festas, além do apoio da Pequena Chef Simioni, que presenteou as participantes com doces finos. Também foram sorteados brindes oferecidos por Daiane Rodriguez Saúde e Bem Estar (day spa relaxante), Studio Delas (nutrição com escova), Fenix Extintores (secador) e HM Gestão Empresarial (consultorias).

Segundo a presidente do CMEC, Priscila Rossini, o encontro reforçou a importância de cuidar de si mesma como parte do desenvolvimento pessoal e profissional. “Mais do que um momento de conhecimento, o Café com Propósito foi um convite para que cada empreendedora reservasse um tempo para si, fortalecendo a saúde e a autoestima como parte do crescimento profissional”, afirmou.

O presidente da ACE Suzano, Rodrigo Guarizo, destacou o impacto da iniciativa. “Eventos como este mostram o quanto o associativismo é transformador. Ao unir conhecimento, acolhimento e oportunidades, fortalecemos não apenas os negócios, mas também as pessoas que movem o nosso comércio”, ressaltou.

Além da presidente do CMEC, participaram ainda as diretoras Luana Ferreira, Ingrid Lacerda, Sandra de Sena e Noemi Oliveira, que integram a atual gestão do Conselho.