ACE sorteia ganhadores da Campanha de Natal 2019

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano sorteou, no início da noite de ontem em seu prédio, os prêmios da Campanha de Natal de 2019. Foram 303 empresas participantes, e cerca de 150 mil nomes entraram no bolo de cupons. A ACE tem cerca de mil associados.

No total, seis pessoas foram contempladas. Dois televisores de 50 polegadas, um smartphone, uma bicicleta, um notebook e uma moto 0 quilômetro tiveram seus destinos definidos. Os prêmios estão avaliados em cerca de R$ 15 mil. O evento contou com a participação de lojistas e clientes da cidade. Os ganhadores receberão o contato da associação. A ACE atingiu o recorde de aderência para a campanha. Em 2016, foram 71 empresas participantes. A campanha não foi realizada em 2017, e, no ano seguinte, 208 lojas entraram na lista.

Os cupons da promoção começaram a ser distribuídos em 4 de novembro do ano passado.

O presidente da ACE Suzano, Fernando Fernandes, destacou a importância da iniciativa. Ele também explicou que a distribuição de cupons aos clientes foi definida por cada empresa. Um dos critérios usados foi o de valor mínimo para compra.

"Cada associado distribuiu os cupons da forma que achou melhor”.