Jornal Diário de Suzano - 15/10/2025
Suzano

ACE Suzano abre inscrições gratuitas para 2ª edição do Prepara Jovem

Formação prática vai ajudar estudantes a se destacarem em entrevistas para a conquista do primeiro estágio

15 outubro 2025 - 11h34Por da Reportagem Local
ACE Suzano abre inscrições gratuitas para 2ª edição do Prepara Jovem ACE Suzano abre inscrições gratuitas para 2ª edição do Prepara Jovem - (Foto: Divulgação/ACE Suzano)

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano está com inscrições gratuitas para mais uma edição do Projeto Prepara Jovem, iniciativa voltada a estudantes a partir dos 16 anos que desejam se preparar para o mercado de trabalho e conquistar o primeiro estágio. A ação será realizada no dia 1º de novembro (sábado), no auditório da ACE (Rua Presidente Rodrigues Alves, 157 – Vila Centenário). Para participar, basta realizar a inscrição por meio do site oficial da associação (www.acesuzano.com.br/eventos) até o dia 21 de outubro. 

Esta será a segunda edição do programa em 2025, reforçando o compromisso da entidade em oferecer oportunidades de formação e qualificação para os jovens da cidade.

As inscrições seguem até 21 de outubro, com vagas limitadas. As atividades serão direcionadas a estudantes do Ensino Médio ou Técnico, com foco em como se destacar em entrevistas, desenvolver habilidades de oratória e se apresentar como um profissional preparado e capaz diante dos recrutadores.

Mais do que uma preparação técnica, o Prepara Jovem é um espaço para fortalecer a autoconfiança dos participantes e ajudá-los a dar os primeiros passos no mercado de trabalho com segurança.

O programa conta com o apoio do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC), da HM Gestão Empresarial e integra as ações da ACE Suzano para fomentar o desenvolvimento profissional e social da juventude suzanense.

Segundo o presidente da ACE Suzano, Rodrigo Guarizo, o projeto se tornou uma porta de entrada para novos talentos. “O Prepara Jovem já impactou a vida de muitos estudantes e segue crescendo a cada dia. Esta segunda edição em 2025 mostra como a formação gratuita e voltada para a prática pode transformar carreiras e aproximar os jovens do mercado de trabalho com mais confiança”, afirmou.

