ACE Suzano anuncia novos serviços para fortalecer os associados

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano lançou nesta semana um pacote de novos serviços voltados exclusivamente aos seus associados, com o objetivo de proteger, valorizar e impulsionar os negócios da cidade. A iniciativa inclui Seguro de Vida com condições especiais, cartões de benefícios com ampla aceitação nacional e consórcios para aquisição de bens, oferecendo mais segurança e oportunidades para empresários e colaboradores.



Entre os destaques está o seguro de vida da MAG Seguros, com parcelas acessíveis, pensado para garantir tranquilidade financeira nos momentos mais delicados para o empreendedor, sua família e seus colaboradores. Já os cartões “Eba! Benefícios” oferecem soluções de alimentação, saúde, educação e mobilidade, promovendo mais qualidade de vida e engajamento das equipes. A parceria com o Consórcio Rodobens também garante opções acessíveis para aquisição de imóveis, veículos e equipamentos, sem juros e com controle total do investimento.



“Nosso compromisso é estar ao lado do empreendedor suzanense, oferecendo ferramentas que contribuam diretamente para o crescimento dos seus negócios. Esses novos serviços ampliam o leque de soluções estratégicas que a ACE oferece aos associados”, destacou o presidente da ACE Suzano, Rodrigo Guarizo.



O gestor da ACE disse ainda que a iniciativa reforça o papel da entidade como aliada da classe empresarial: “Trabalhamos diariamente para fortalecer o comércio local e apoiar o empresário com soluções reais. Esses novos serviços representam um avanço importante na nossa missão de promover desenvolvimento com segurança, planejamento e inovação”.



As novidades já estão disponíveis para adesão imediata. Os interessados podem procurar a sede da ACE Suzano (rua Presidente Rodrigues Alves, 157 - centro) ou entrar em contato por telefone (11) 4744-8400. A associação reforça o convite para que novos empreendedores se associem e aproveitem os benefícios exclusivos oferecidos pela entidade.