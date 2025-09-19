ACE Suzano celebra 57 anos com festa no Clube Suzaninho no próximo dia 26

A Associação Comercial e Empresarial de Suzano (ACE Suzano) completa 57 anos de história e apoio ao empresariado neste mês de setembro. Para marcar a data, no dia 26 de setembro (sexta-feira), a partir das 20h30, a entidade promoverá uma grande celebração no tradicional Suzano Futebol Clube, o Suzaninho, localizado na Rua Nove de Julho, 722, no Centro.

A noite promete ser inesquecível, com jantar especial, bebidas selecionadas e o show da Banda Big Choice, em um ambiente exclusivo preparado pelo renomado organizador Osny Garcez. Além da atmosfera festiva, o encontro será um importante espaço de networking entre empresários e autoridades, reforçando o poder do empreendedorismo suzanense. Os convites já estão disponíveis e podem ser adquiridos diretamente pelo WhatsApp (11) 96826-0090.

O evento conta com o apoio de grandes parceiros que acreditam no associativismo e fortalecem o comércio local, como o patrocinador de apresentação Sicredi; o apoio de marcas como Sabor da Mama, O Boticário, Grupo RM Portaria e Serviços, Zinger Skills, Auge Embalagens, Faro Embalagens, Márcia Decorações, Leonard Studio Hotel, Colégio Lumbini, Anjos Assistência, Pet Assistência, Sincomércio e Colégio Unisuz; além da parceria de diversas empresas e instituições, entre elas CR3 Iluminação, All Paper Gráfica e Embalagens, Mistura Boa, O Caudilho Parrilla, Os Rossini, Bet Mar, Suzano F.C., Octa Car, Postos Quality, Gaya SPA, Rede Alto Tietê TV, Offer, Josi Duarte Festas e Eventos, Royal Som, Buffet Viviane Cristine e The Boss Bar Company.

O presidente da associação, Rodrigo Guarizo, destacou que uma festa desse porte é uma forma de proporcionar uma celebração ao empresariado suzanense. “Mais do que celebrar os 57 anos da ACE, este será um momento para reconhecer a importância dos empresários que movimentam nossa cidade e para fortalecer ainda mais os laços entre comércio, indústria, serviços e a comunidade. Queremos que seja uma noite marcante para todos que acreditam em Suzano”, afirmou.

Mais informações podem ser obtidas diretamente na sede da ACE Suzano, localizada na Rua Presidente Rodrigues Alves, 157 – Centro.