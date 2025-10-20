Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 19/10/2025
Cidades

ACE Suzano celebra sucesso da 9ª edição do Liquida Autos

Evento reuniu centenas de visitantes em quatro dias de feirão no Parque Max Feffer

20 outubro 2025 - 20h30Por da Reportagem Local
ACE Suzano celebra sucesso da 9ª edição do Liquida AutosACE Suzano celebra sucesso da 9ª edição do Liquida Autos - (Foto: Divulgação)

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano encerrou neste domingo (19/10) a 9ª edição do tradicional Liquida Suzano Autos, realizada no Parque Municipal Max Feffer. Durante quatro dias, o evento reuniu centenas de pessoas que aproveitaram condições especiais para conquistar o sonho do carro próprio, movimentando o setor automotivo da cidade.

Com a participação de 14 lojistas locais, entre eles TDM Multimarcas, Tico Multimarcas, Gomes Automóveis, JME Veículos, Super Class Multimarcas, E7 Veículos, Paganni Multimarcas, Like Automóveis, Sidicar Multimarcas, VS+ Car Multimarcas, NGL Veículos, One VIP Premium, Black Motors e RD Motors, o feirão apresentou opções de veículos novos e seminovos, com negociações diretas entre clientes e comerciantes, fortalecendo o comércio suzanense.

Além das ofertas automotivas, o público contou com uma praça de alimentação com os food trucks Pastéis Toia, Espetos Premium e Delícia da Rose, tudo em uma área de convivência, transformando o espaço em um ambiente familiar de lazer e oportunidades de negócios.

A realização do evento contou com a parceria da MP Feiras & Eventos e apoio do Santander, integrando a campanha Compre em Suzano, que valoriza os empreendedores e fomenta o desenvolvimento econômico do município.

Para o presidente da ACE Suzano, Rodrigo Guarizo, a edição consolida o evento como uma referência regional. “O Liquida Suzano Autos mostrou mais uma vez a força do associativismo e a capacidade de unir consumidores e lojistas em torno de um objetivo comum. Cada veículo negociado representa a realização de um sonho e também o fortalecimento da nossa economia local. A ACE segue comprometida em promover iniciativas que movimentem o comércio e tragam benefícios para toda a cidade”, destacou.

