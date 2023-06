ACE Suzano detalha ações de desenvolvimento em entrevista na Câmara dos Vereadores

Nesta terça-feira (13/06), o presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, Rodrigo Guarizo, participou do programa “Presidente Convida”, apresentado pelo chefe do poder Legislativo municipal, Joaquim Rosa. Na ocasião, Guarizo abordou temas diversos, com destaque para o início do programa “Novos Talentos” e para a realização do “Liquida Suzano Autos”, cuja abertura está prevista para esta quinta-feira (15/06).



A entrevista pontuou as políticas de desenvolvimento do comércio suzanense, o panorama financeiro do empresariado local e a relação de Guarizo com a entidade, sob sua presidência desde 2022. O empresário ainda falou sobre os desafios enfrentados para reverter os efeitos da pandemia, sendo o programa ‘Novos Talentos’ uma das estratégias adotadas com foco no desenvolvimento e na recolocação profissional por meio de cursos e trabalhos específicos de capacitação.



Guarizo explicou que para se inscrever no programa, o participante deve ter alguns pré-requisitos e seguir algumas etapas. “O interessado deve ter idade mínima de 16 anos e estar atento na programação de cursos oferecidos no site acesuzano.com.br/eventos, sendo um ambiente virtual em que ele poderá realizar o cadastro. Neste campo, o candidato deve incluir seus dados pessoais, como nome completo, e-mail e número de telefone para contato”, disse.



O presidente da associação exaltou ainda a participação dos empresários locais no processo, comentando que é essencial contar com a oferta de vagas junto à qualificação da mão de obra. “Ter esse apoio é fundamental, pois temos que formar e dar oportunidade. Vale ressaltar que as empresas interessadas em participar do programa podem entrar em contato conosco pelo e-mail vagas@acesuzano.com.br, pelo telefone (11) 4744-8400, ou pelo WhatsApp, no número (11) 9.6665-8471”, afirmou.



Outro tópico abordado foi a nova edição do "Liquida Suzano Autos", que acontecerá a partir desta quinta-feira (15/06) e vai até domingo (18/06), das 9 às 20 horas, no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador). A ação conta com apoio da Prefeitura de Suzano e da MP Feiras & Eventos, além da participação de 16 lojistas do segmento automotivo.



Guarizo explica que a atividade busca fomentar o comércio local por meio da exposição de veículos novos e seminovos de lojas suzanenses. “Este evento é uma forma de rodar a economia, afinal, os interessados também terão a possibilidade de contar com serviços na área alimentícia, isso porque os visitantes poderão aproveitar os lanches dos food trucks que estarão posicionados ao longo dos dias”, disse.



Por fim, o presidente da ACE agradeceu a oportunidade de falar sobre os projetos feitos pela entidade no município. “Para nós, é uma honra falar um pouco sobre o trabalho da associação na casa legislativa de Suzano. Em nome de toda a equipe, agradeço ao presidente Joaquim Rosa a oportunidade de estar aqui hoje ”, completou.



Já o vereador Joaquim Rosa, que atualmente ocupa a presidência da Câmara Municipal de Suzano, destacou a importância do diálogo. "É muito bom manter essa relação próxima ao empresariado do comércio suzanense, que é tão forte e pujante na região. Fico feliz em saber que essa grande associação segue fortalecida, amparando o desenvolvimento da cidade, sobretudo neste período de retomada diante dos reflexos da pandemia", reforçou.