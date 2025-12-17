ACE Suzano fecha o ano com agenda intensa de ações voltadas ao empreendedorismo

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano encerra o ano de 2025 com uma agenda marcada por iniciativas que reforçaram o associativismo, ampliaram oportunidades para empresários e aproximaram ainda mais a entidade da população. Ao longo do ano, a ACE promoveu ações voltadas à capacitação, ao networking e à valorização do consumo na cidade, sempre com foco no desenvolvimento econômico local.

Entre os principais destaques estiveram a "Rodada de Negócios", que reuniu mais de cem empresários no Suzaninho, e o projeto "Encontro de Negócios", realizado em parceria com empresas da cidade, como a Construtora Sousa Araujo e a Destaque Fiat, ampliando conexões e oportunidades entre empreendedores. O fortalecimento do empreendedorismo feminino também teve espaço com o "Encontro de Mulheres Empresárias" e o "Café com Propósito", enquanto a juventude foi contemplada com duas edições do Projeto Prepara Jovem, voltadas à preparação para o mercado de trabalho.

A ACE também realizou duas edições do Liquida Suzano Autos, incentivando o consumo e fortalecendo o setor automotivo, além de promover a campanha "Natal Premiado ACE Suzano 2025", uma das principais ações promocionais do comércio local, integrada ao programa Compre em Suzano. Válida até 28 de dezembro, a campanha distribui prêmios instantâneos e principais, como moto 0 km, TV de 50 polegadas, notebook, celulares e bicicletas, com sorteio marcado para o dia 29 de dezembro, às 15 horas, na sede da entidade, com transmissão ao vivo pelo YouTube da ACE Suzano.

O ano também foi marcado pela comemoração dos 57 anos da ACE Suzano, celebrados em uma noite de gala com cerca de 500 convidados no Suzaninho. Além disso, a entidade ainda consolidou o ACE Suzano Cast como um importante canal de informação e orientação aos empresários, levando conteúdos práticos sobre gestão, mercado, inovação e comportamento do consumidor, reforçando o papel da entidade como agente de apoio permanente ao comércio local.

Na avaliação da ACE Suzano, o desempenho do comércio em 2025 foi positivo e dentro do esperado, especialmente no segundo semestre e no período de fim de ano. Para 2026, a expectativa é de consolidação e crescimento gradual, com foco na inovação, no fortalecimento do associativismo e na ampliação do diálogo entre empresários, entidades e poder público.

Para o presidente da ACE Suzano, Rodrigo Guarizo, o balanço do ano reforça a missão institucional da entidade. “Cada ação realizada ao longo do ano reflete o compromisso da ACE em fortalecer o comércio local, promover diálogo e criar oportunidades para quem empreende em Suzano”, afirmou.