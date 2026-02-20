Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 20/02/2026
Cidades

ACE Suzano inicia campanha de doação de sangue em parceria com o Hemocentro

Iniciativa busca ampliar estoques e engajar empresários, colaboradores e comunidade na causa

20 fevereiro 2026 - 14h58Por De Suzano

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano deu início a uma importante campanha em parceria com o Hemocentro Transfusão, com o objetivo de fortalecer as ações de incentivo à doação de sangue no município. A iniciativa une o setor empresarial a uma causa social urgente, mobilizando associados, colaboradores e toda a comunidade em prol da vida.

Atualmente, os estoques de sangue estão reduzidos, especialmente dos tipos A e O, tanto positivo quanto negativo. A campanha reforça que doar sangue é um gesto simples, mas que pode salvar até quatro vidas, destacando a importância da responsabilidade social e do cuidado com o próximo, valores que também fazem parte da atuação institucional da ACE Suzano.

Para realizar a doação, é importante verificar se o interessado atende aos requisitos exigidos, como estar alimentado, em boas condições de saúde, com peso acima de 50 kg, dentro da faixa etária permitida e portando documento oficial com foto. O candidato não pode estar gripado, utilizar substâncias que contraindiquem a doação nem ter realizado procedimentos como tatuagem ou piercing recentemente. Os critérios completos estão disponíveis na página oficial de orientação: https://www.salvovidas.com/doacao-de-sangue-no-hemocentro-de-suzano-sp/

De acordo com a entidade, a mobilização da comunidade empresarial é fundamental para garantir que o Hemocentro consiga atender pacientes que necessitam de transfusões diariamente. A ACE Suzano convida empresários a incentivarem suas equipes, compartilharem a iniciativa e participarem ativamente dessa mobilização, ampliando o alcance da campanha em prol da saúde.
 

De acordo com o presidente da ACE Suzano, Rodrigo Guarizo, a parceria representa o compromisso social da entidade. “A ACE sempre teve como missão fortalecer o comércio, mas também entendemos que nossa responsabilidade vai além dos negócios. Quando mobilizamos empresários e colaboradores para uma causa como essa, mostramos que o setor produtivo também salva vidas”, destacou.

 

Para mais informações sobre como doar, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (11) 94442-7993 ou acessar a página de orientações. 

