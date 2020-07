ACE Suzano inicia entrega dos alimentos arrecadados para famílias carentes

A Associação Comercial e Empresarial de Suzano (ACE) começou a distribuir, na semana passada, as cestas básicas e alimentos arrecadados durante a campanha “Retomada Solidária”. A campanha, de iniciativa da ACE Suzano, foi tomada pelo presidente da entidade, Fernando Fernandes, e vem sendo realizada desde junho, com apoio da Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e pelo Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

A ação social tem como objetivo ajudar as famílias que mais necessitam neste momento de pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A campanha foi iniciada no dia 19 de junho, com um ponto de coleta de doação na Praça dos Expedicionários no Centro de Suzano. No sábado (20/06), a ACE levou a ação até o distrito de Palmeiras, no Supermercado Seane, onde foram recebidos donativos de moradores e comerciantes da região. No sábado (27/06), o ponto de coleta esteve no bairro Dona Benta, no Supermercados Nagumo, assim como no dia 1 de julho. Doações também foram recebidas de segunda a sexta-feira na própria associação.

Além disso, a campanha também visa à retomada consciente e segura das atividades econômicas na região.

Por esse motivo, a ACE também esteve realizando orientações aos empresários e comerciantes, consultas de restrições no CPF ou CNPJ e recolhimento de currículos para serem enviados aos Postos de Atendimentos ao Trabalhador assim como para serem cadastrados no Portal de Vagas da ACE Suzano.

Várias empresas se mobilizaram para colaborar com as doações, entre elas contamos com a participação do Rede Shibata de Supermercados, do Grupo Mediatta, da N2SP Distribuidora de Alimentos, dos diretores, conselheiros e colaboradores da ACE Suzano.

O Fundo Social de Solidariedade, por meio da primeira-dama e presidente do órgão municipal, Larissa Ashiuchi fez a doação de mais de mil máscaras, que foram distribuídas durante a campanha.

A distribuição das cestas e máscaras foram destinadas as famílias carentes dos bairros Palmeiras, Olaria, Instituição Apae de Suzano e para o Fundo Social de Solidariedade.

O presidente da ACE ressaltou que a campanha de arrecadação continua. “Com a união de todos estamos ajudando muitas famílias. Temos que agradecer imensamente as empresas e pessoas físicas que não têm medidos esforços e logo nos primeiros contatos que fizemos não hesitaram em ajudar”, disse.

Como doar

Qualquer pessoa ou empresa pode doar, colaborando para garantir alimentação básica às famílias suzenenses. Os interessados em participar devem entrar em contato com a ACE Suzano através do número (11) 4744-8400 ou pelo WhatsApp (11) 9.6665-8471.