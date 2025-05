ACE Suzano prepara nova edição do Liquida Suzano Autos

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano e a MP Negócios e Soluções Empresariais promovem nova edição do “Liquida Suzano Autos” entre os dias 15 (quinta-feira) e 18 de maio (domingo), sempre das 9 às 20 horas, no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador). O evento deve contar com 11 stands de lojas automotivas, área de serviços e uma praça de alimentação com entrada gratuita.

O já tradicional projeto faz parte da campanha “Compre em Suzano”, buscando fomentar o comércio local por meio da exposição de veículos novos e seminovos de lojas suzanenses. No local, os visitantes terão a oportunidade de sair com um automóvel novo por meio de condições especiais de pagamento e preços atrativos oferecidos pelas empresas que integram o evento, todas com ofertas únicas de qualidade e procedência.

O Liquida Suzano Autos contará com a participação de 11 lojistas do segmento automotivo, sendo eles TDM Multimarcas, Like Automóveis, Gomes Automóveis, JME Veículos, Paganni Multimarcas, Super Class Multimarcas, E7 Veículos, VS+ Car Multimarcas, Sidicar Multimarcas, Tico Multimarcas e Zero a Cem Multimarcas.

Na área de serviços, o Banco Santander, um dos principais patrocinadores do evento, estará com equipes de plantão para tirar dúvidas e oferecer condições especiais em empréstimos, seguros, vistorias veiculares, entre outros serviços pertinentes à compra de um novo carro ou moto. Já na área de alimentação, as marcas Pastéis Toia, Espetos Premium e Delícias da Rose estarão com food-trucks posicionados para atender ao público.

Segundo o presidente Rodrigo Guarizo, o Liquida Suzano Autos tem um papel fundamental para esquentar o setor automotivo em datas estratégicas do ano, tudo para potencializar o trabalho das empresas envolvidas. “A ACE Suzano tem muito orgulho em estar desenvolvendo este importante projeto voltado ao empreendedorismo automotivo por mais um ano, garantindo também uma grande oportunidade aos consumidores. Esperamos superar o público da última edição e fortalecer ainda mais o comércio suzanense”, postulou.

Guarizo também pontuou que as condições únicas oferecidas por lojistas e parceiros são um convite irresistível. “Este é o momento para aqueles que vêm sonhando em trocar de carro ou em finalmente conseguir um bom negócio para ter um veículo próprio, portanto, o ‘Liquida Suzano Autos’ estará imperdível”