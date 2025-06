ACE Suzano projeta alta de 12% nas vendas para o Dia dos Namorados

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano está otimista com o movimento do Dia dos Namorados deste ano. A expectativa é de que as vendas tenham um aumento de aproximadamente 12% em relação ao mesmo período de 2024, refletindo o apelo emocional da data e a mobilização do varejo local para atrair consumidores.



Entre os itens mais procurados pelos casais estão perfumes, roupas, calçados, acessórios de moda, celulares, flores, passeios, viagens e experiências gastronômicas como almoços e jantares românticos. O valor médio dos presentes deve girar em torno de R$ 234,00, conforme projeções iniciais.



Segundo o presidente da ACE Suzano, Rodrigo Guarizo, o Dia dos Namorados ocupa posição de destaque no calendário comercial. “Essa é uma das datas comemorativas mais relevantes para o varejo, pois envolve emoções, relacionamentos e celebrações, fatores amplamente explorados pelas campanhas publicitárias e estratégias de vendas”.



A ACE Suzano segue acompanhando os indicadores e oferecendo apoio aos empresários com campanhas e orientações para aproveitar o período da melhor forma. A entidade também convida os consumidores a prestigiar o comércio local e escolher presentes que aquecem o coração e a economia da cidade.