quinta 02 de outubro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 02/10/2025
Cidades

ACE Suzano promove 9ª edição do 'Liquida Suzano Autos' neste mês

Feirão de veículos acontecerá entre os dias 16 e 19 de outubro, no Max Feffer, com 13 lojistas e opções gastronômicas aos visitantes

02 outubro 2025 - 10h23
ACE vai realizar o Liquida AutosACE vai realizar o Liquida Autos - (Foto: Divulgação)

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano realizará a 9ª edição do tradicional “Liquida Suzano Autos” entre os dias 16 e 19 de outubro, sempre das 9 às 20 horas, no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador).

O evento, que faz parte da campanha “Compre em Suzano”, é uma realização da ACE Suzano em parceria com a MP Feiras & Eventos e conta com o apoio do Santander. Neste ano, o feirão ocorrerá pela segunda vez reunindo 13 lojistas do setor automotivo e uma praça de alimentação com três food trucks, conferindo opções gastronômicas aos visitantes do parque. 

 

O “Liquida Suzano Autos” reunirá veículos novos e seminovos, com condições exclusivas de pagamento e preços atrativos. Os visitantes terão a oportunidade de negociar diretamente com lojistas locais, fortalecendo o comércio suzanense e ampliando as chances de encontrar o carro ideal.

O feirão contará com a presença dos lojistas TDM Multimarcas, Tico Multimarcas, Gomes Automóveis, JME Veículos, Super Class Multimarcas, E7 Veículos, Paganni Multimarcas, Like Automóveis, Zero a Cem Multimarcas, Sidicar Multimarcas, VS+ Car Multimarcas, NGL Veículos e RD Motors.

Além das ofertas, o ambiente do feirão ainda terá uma área de convivência exclusiva para o público. Na praça de alimentação, os visitantes poderão apreciar os pratos preparados pelos estabelecimentos Pastéis Toia, Espetos Premium e Delícia da Rose, garantindo assim ainda mais conforto e lazer durante o evento. 


Segundo o presidente da ACE Suzano, Rodrigo Guarizo, o feirão já se consolida como uma tradição na cidade e segue trazendo oportunidades tanto para lojistas quanto para consumidores. “Cada edição do Liquida Suzano Autos reforça o quanto o comércio local é forte e capaz de oferecer oportunidades diferenciadas. Este é um momento em que os lojistas têm visibilidade e os consumidores podem realizar bons negócios, além de aproveitar um ambiente agradável com suas famílias. O feirão é um reflexo do associativismo e da confiança no desenvolvimento de Suzano”, destacou.

