ACE Suzano promove Encontro de Lideranças Femininas nesta sexta-feira

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, em parceria com o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC), realizará nesta sexta-feira (25/07), a partir das 19 horas, o Encontro de Lideranças Femininas. A iniciativa gratuita acontecerá no auditório da entidade e tem como foco fortalecer o protagonismo da mulher nos negócios, no autodesenvolvimento e nas conexões profissionais. As inscrições podem ser realizadas no site oficial da associação (www.acesuzano.com.br/eventos).

O ponto alto da programação será a palestra “Autoliderança Feminina”, ministrada por Cibele Nogueira, CEO da Moriah Desenvolvimento e especialista em comportamento humano, inteligência emocional e gestão de pessoas. Cibele compartilhará dicas práticas e ensinamentos sobre como desenvolver a autoconfiança, assumir o comando das próprias decisões e se posicionar de forma estratégica no mundo corporativo.

Além da palestra, o evento contará com um espaço privilegiado para networking entre empresárias, empreendedoras e lideranças femininas de diversos segmentos de Suzano e região.

O presidente da ACE Suzano, Rodrigo Guarizo, afirmou que a iniciativa reforça o compromisso da entidade com o fomento ao empreendedorismo feminino. “As mulheres estão cada vez mais presentes e atuantes nos negócios. Nosso papel é apoiar esse protagonismo com espaços de troca, formação e inspiração. Será uma noite de crescimento e conexões valiosas para todas que participarem”, ressaltou.

As vagas são limitadas e as inscrições gratuitas podem ser feitas em www.acesuzano.com.br/eventos. A ACE Suzano está localizada na Rua Presidente Rodrigues Alves, 157 – Centro. Mais informações pelo telefone (11) 4744-8400.