ACE Suzano promove workshop sobre marketing a partir desta quarta-feira

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano iniciará o workshop “Visual Merchandising” nesta quarta-feira (16/08), às 18 horas, no auditório da sede da entidade (rua Presidente Rodrigues Alves, 157 - Centro). Promovida em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e com o Serviço Nacional de Aprendizado Comercial (Senac), a atividade também acontecerá na quinta-feira (17/08) e as inscrições gratuitas ainda podem ser feitas no site oficial da organização (acesuzano.com.br/eventos).



A formação promovida pela ACE tem como objetivo impulsionar os conhecimentos dos participantes quanto à atuação no varejo ao demonstrar métodos e fórmulas para potencializar as experiências positivas de clientes e potenciais consumidores no momento em que estes estão em contato com seus serviços, seja no meio on-line, ou na interação presencial.



Esta é uma das muitas ações promovidas pela ACE em prol do desenvolvimento empresarial da cidade. A exemplo, nas primeiras semanas de agosto, a instituição promoveu uma capacitação gratuita voltada a técnicas de vendas no varejo, ao passo que a associação também abriu inscrições para um workshop voltado para o funil do comércio eletrônico, cuja realização será nos dias 21 e 22 deste mês.



O presidente da associação, Rodrigo Guarizo, aponta que o workshop representa uma possibilidade a mais para desenvolver habilidades no meio comercial. “O apelo visual é uma parte fundamental quando falamos de comércio e vendas. Muito por isso, desenvolver práticas, trabalhar conteúdos e entender as nuances deste ponto específico da atividade empresarial se mostra essencial”, destacou.