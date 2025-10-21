Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

ACE Suzano prorroga inscrições do projeto Prepara Jovem

Programa gratuito auxilia estudantes a partir de 16 anos no preparo para entrevistas na conquista do primeiro estágio

21 outubro 2025 - 19h00Por da Reportagem Local
ACE Suzano prorroga inscrições do projeto Prepara JovemACE Suzano prorroga inscrições do projeto Prepara Jovem - (Foto: Divulgação)

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano prorrogou até o dia 25 de outubro (sábado) o prazo de inscrições para a nova edição do Projeto Prepara Jovem. A iniciativa é totalmente gratuita e voltada a estudantes do Ensino Médio ou Técnico, a partir dos 16 anos, que desejam se preparar melhor para entrevistas, desenvolver sua oratória e conquistar o primeiro estágio. O encontro será realizado no dia 1º de novembro (sábado), no auditório da sede da ACE (Rua Presidente Rodrigues Alves, 157 – Vila Centenário). Para participar, basta realizar a inscrição por meio do site oficial da associação (www.acesuzano.com.br/eventos).

Esta será a segunda edição do programa em 2025, reforçando o compromisso da entidade em oferecer oportunidades de formação e qualificação para os jovens da cidade. Além de estimular habilidades essenciais, o Prepara Jovem conecta os participantes a oportunidades de estágio e abre portas para que iniciem sua trajetória profissional com mais confiança.

O projeto conta com o apoio do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) e da HM Gestão Empresarial, e integra as ações da ACE Suzano para fomentar o desenvolvimento social e profissional da juventude suzanense.

Segundo o presidente da ACE Suzano, Rodrigo Guarizo, investir nos jovens é investir no futuro da cidade. “O Prepara Jovem já transformou a vida de muitos estudantes e segue crescendo a cada edição. Esta nova oportunidade mostra como a formação gratuita e de qualidade pode ser decisiva para preparar os jovens, ampliar sua confiança e aproximá-los do mercado de trabalho”, destacou.
 

