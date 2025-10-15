ACE Suzano realiza 9ª edição do 'Liquida Suzano Autos' a partir desta quinta-feira

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano dará início nesta quinta-feira (16/10) à 9ª edição do tradicional “Liquida Suzano Autos”. A iniciativa segue até o dia 19 de outubro (domingo), sempre das 9 às 20 horas, no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador).



Integrando a campanha “Compre em Suzano”, a ação é realizada pela ACE Suzano em parceria com a MP Feiras & Eventos e conta com o apoio do Santander. Nesta edição, o público contará com 15 lojistas do setor automotivo e uma praça de alimentação composta por três food trucks, oferecendo diferentes opções gastronômicas.



O “Liquida Suzano Autos” reúne veículos novos e seminovos, com condições especiais de pagamento e preços diferenciados. Os visitantes poderão negociar diretamente com lojistas locais, incentivando o comércio suzanense e ampliando as oportunidades para encontrar o carro ideal.



Participam desta edição TDM Multimarcas, Tico Multimarcas, Gomes Automóveis, JME Veículos, Super Class Multimarcas, E7 Veículos, Paganni Multimarcas, Like Automóveis, Zero a Cem Multimarcas, Sidicar Multimarcas, VS+ Car Multimarcas, NGL Veículos, One VIP Premium, Black Motors e RD Motors.



Além das ofertas, o feirão terá uma área de convivência exclusiva e uma praça de alimentação com a presença dos estabelecimentos Pastéis Toia, Espetos Premium e Delícia da Rose, garantindo mais comodidade e lazer para toda a família.



Segundo o presidente da ACE Suzano, Rodrigo Guarizo, o Liquida Suzano Autos reafirma o papel da entidade na valorização do comércio. “O sucesso deste projeto mostra a importância de unir forças entre lojistas, clientes e parceiros. Cada carro vendido representa não apenas uma conquista para o consumidor, mas também um passo a mais no fortalecimento da economia local. O associativismo é o que mantém esse ciclo ativo e traz benefícios para toda Suzano”, destacou.