Ace Suzano reúne mais de cem empresários em sua 2ª 'Rodada de Negócios'

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano e o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) promoveram a segunda edição da "Rodada de Negócios" na manhã desta quinta-feira (20/03), reunindo mais de cem empresários no salão nobre do Suzano Futebol Clube, o Suzaninho.

Com acompanhamento do presidente da ACE, Rodrigo Guarizo; do vice-presidente Fernando Fernandes; da presidente do CMEC, Priscila Rossini; do diretor-financeiro Cristiano Homan, e do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, o evento contou com representantes de empresas da região para dialogar e gerar conexões, visando fortalecer vínculos entre os membros da comunidade empresarial da cidade.

Seguindo uma ordem pré-estabelecida em esquema de rodízio, os empresários tiveram a oportunidade de apresentar seus empreendimentos em uma série de rodadas de interação nas quais todos os representantes tiveram um minuto para contar sobre seu projeto. Ao todo, foram 12 rodadas de dez minutos cada e, a cada ciclo, os participantes se dirigiam para a próxima mesa, seguindo o roteiro prévio.

Mateus Aniceto, gerente-geral da principal patrocinadora do evento, a Sicredi Suzano, representou as empresas parceiras na solenidade de abertura, agradecendo à ACE pela oportunidade e parceria. "Temos o prazer em fazer parte deste evento pelo segundo ano consecutivo, o que é motivo de muita alegria, pois temos uma relação de muita confiança com a Associação. Em nome de toda a cooperativa, deixo meu agradecimento à organização pela oportunidade de divulgar nosso trabalho e o de tantos empresários", constatou.

Na visão do titular do Desenvolvimento Econômico suzanense, a relação empresarial é diretamente fundamentada no contato direto. "O olho no olho é essencial para gerar conexões e criar meios para que os negócios possam se desenvolver e, automaticamente, construir um município cada vez mais capacitado para competir no mercado, seja por meio de suas empresas ou com profissionais de primeira prateleira. Em nome do prefeito Pedro Ishi, parabenizo o presidente Guarizo e toda a ACE pelo trabalho diário e pela realização do evento", disse Vaz.

Por sua vez, Priscila agradeceu aos presentes e ressaltou que a entidade sempre busca promover ações de incentivo ao empresariado local e a continuidade da "Rodada de Negócios" pelo segundo ano seguido é uma amostra disso. "Assim como em 2024, reunimos um grande número de empresários para dialogar e fomentar parcerias. A ACE e o CMEC têm um trabalho constante de fomento à integração na classe e, com este evento, pudemos atingir nosso objetivo", apontou a diretora de Marketing da entidade.

Guarizo exaltou a organização de sua equipe durante o evento, relatando a importância das patrocinadoras na realização. "Em nome de cada um dos presentes, agradeço a Sicredi, principal patrocinadora da 'Rodada', e as empresas Sabor da Mama, Phoenix Publicidade, Elo Construtora, BM Solution, RP Portaria e Serviços, Memorial do Alto Tietê e Royal City Clube de Benefícios, além do Sincomércio, do Sebrae e da Aamae (Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança), agradecendo ainda o apoio da Prefeitura de Suzano e o Suzano Futebol Clube, na figura do presidente Marcelo Rogério, pela cessão do espaço", destacou.

Na ocasião, também estiveram presentes a vice-presidente da Região Administrativa 3 (RA-3: Alto Tietê) da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), Emilene Ferreira; a gerente regional do Sebrae no Alto Tietê, Gilvanda Figuerôa; a consultora de políticas públicas do Sebrae em Suzano, Daniela Lira; o chefe de instrução do Tiro de Guerra de Suzano (TG 02-081), o 1º sargento Vinicius Santos; e o instrutor 1° sargento Fernando Caetano Cardozo.