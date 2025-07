ACE Suzano tem semestre positivo com ações e melhorias aos empresários

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano encerrou o primeiro semestre de 2025 com um saldo positivo de ações e fomento à classe no município. No período, o grupo realizou importantes iniciativas com foco no fortalecimento do comércio local e na valorização do empreendedor.

Durante esses meses, a entidade promoveu uma série de atividades que possibilitaram a troca de experiências, o incentivo às vendas e o diálogo intersetorial entre os empresários. Como exemplo, algumas das principais ocasiões proporcionadas pela ACE foram a "Rodada de Negócios", que reuniu cerca de cem empresários no mês de março; a campanha Liquida Suzano Autos, que movimentou o setor automotivo em maio; e o "Encontro de Negócios", realizado em parceria com a Destaque Fiat, na última semana de junho.

Nesse contexto, a campanha Compre em Suzano também ganhou força, incentivando as compras no comércio local não apenas em datas especiais, como o Dia das Mães, a Páscoa e o Dia dos Namorados, mas também nos períodos regulares de atividade. Já na área de capacitação, foram promovidos diversos cursos e palestras com o apoio do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) e do Sebrae Alto Tietê, entre eles, o treinamento "Pitch de Vendas", realizado em março.

Ao longo dos últimos seis meses, a tecnologia e a inovação também foram destaques da entidade. O aplicativo da ACE Suzano teve seu uso potencializado para facilitar o acesso a serviços e a divulgação dos associados, enquanto o podcast "ACE Suzano Cast" iniciou sua segunda temporada, ganhando espaço como canal de valorização das histórias de líderes, empresários e personalidades que fazem a diferença em Suzano. Além disso, a entidade ampliou seu portfólio de produtos, oferecendo soluções como Seguro de Vida, Registro de Marcas, Consórcios e EBA Benefícios, sempre com foco em qualidade e acessibilidade para os empreendedores.

O presidente da Associação, Rodrigo Guarizo, comenta que o segundo semestre promete ainda mais novidades ao público geral. “Teremos uma programação voltada ao aniversário da entidade, celebrado em setembro, bem como a tradicional Campanha de Natal, que fortalece o comércio local. Ainda estamos preparando uma nova edição do Liquida Suzano; ações do Outubro Rosa, por meio do CMEC; e o Projeto Prepara Jovem, capacitação para aqueles que buscam iniciar sua carreira”, relatou.