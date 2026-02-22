ACE Suzano terá Faculdade do Comércio e aposta em núcleos setoriais na nova gestão

A Faculdade do Comércio está com inscrições abertas e deve começar a funcionar ainda neste ano em Suzano, oferecendo cursos de graduação na modalidade EAD e pós-graduação semipresencial. A iniciativa foi destacada pelo novo presidente da Associação Comercial e Empresarial de Suzano (ACE Suzano), Cristiano Homan durante o DS Entrevista na última quarta (18/02).

Segundo ele, a proposta é ampliar a qualificação de empresários, colaboradores e interessados no setor comercial, com condições facilitadas para associados da entidade. “Os associados terão desconto e, um preço acessível. Quem tiver interesse pode procurar a Associação Comercial para receber as orientações”, afirmou.

A faculdade integra um conjunto de serviços ligados ao sistema das associações comerciais e busca atender à demanda por formação voltada ao mercado, especialmente nas áreas de comércio e gestão. A expectativa é que os cursos contribuam para profissionalizar o setor e fortalecer o desenvolvimento econômico local.

Além da novidade educacional, Homan informou que a entidade pretende ampliar o número de associados e criar núcleos segmentados, voltados a áreas como construção, serviços, saúde, gastronomia e bem-estar, promovendo eventos específicos para cada público.

A ACE também estuda ampliar o atendimento a polos comerciais fora do centro, como Dona Benta, Miguel Badra e Palmeiras, que registram crescimento próprio. Entre as possibilidades analisadas está a criação de um atendimento móvel para aproximar os serviços da entidade dessas regiões.

A nova diretoria deve tomar posse em março. De acordo com Homan, a gestão será marcada pela continuidade dos projetos existentes, aliada a ampliação de serviços e oportunidades para os empresários locais.