Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 10 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 10/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

ACEAS Nikkey anuncia 14ª edição do Bunka Matsuri em Suzano

Evento é gratuito e aberto ao público, oferecendo uma programação diversificada para todas as idades

10 setembro 2025 - 19h30Por da Reportagem Local
ACEAS Nikkey anuncia 14ª edição do Bunka Matsuri em SuzanoACEAS Nikkey anuncia 14ª edição do Bunka Matsuri em Suzano - (Foto: Divulgação)

A ACEAS Nikkey promoverá nos dias 20 e 21 de setembro a 14ª edição do Bunka Matsuri, a tradicional Festa da Cultura Nipo-Brasileira, que acontecerá na Rua Dibe Tannus, 535, Chácaras Reunidas Guaió, Suzano.

O evento é gratuito e aberto ao público, oferecendo uma programação diversificada para todas as idades.

Acontece no sábado (20) das 12h às 20 horas, e domingo (21) das 11h às 17 horas.

Nesta edição, o Bunka Matsuri traz novidades com um show inédito de hipnose. A programação cultural inclui também atrações especiais, incluindo apresentações de alunos do CENIBRAS – colégio mantido pela ACEAS, shows de taikô (tambores japoneses)  e dos cantores Joe Hirata e da dupla Midori e Mayumi.

Além disso, os visitantes poderão desfrutar de uma variedade gastronômica típica, com pratos como yakissoba, lamen, bifum, sushi e outras delícias da culinária japonesa.

A programação oficial no palco começa ao meio-dia do sábado (20), sendo que a abertura oficial com autoridades e representantes da ACEAS Nikkey está marcada para às 15 horas.

O Bunka Matsuri é uma oportunidade única de celebrar a cultura japonesa no Brasil, reunindo arte, música, gastronomia e entretenimento para toda a família.

Serviço

14ª edição do Bunka Matsuri em Suzano
Dias 20 e 21 de setembro
Horário: sábado (20) das 12h às 20 horas, e domingo (21) das 11h às 17 horas.
Local: ACEAS Nikkey
Rua Dibe Tannus, 535, Chácaras Reunidas Guaió, Suzano/SP
Gratuito

Deixe seu Comentário

Leia Também

Secretaria de Governo busca novos investimentos para Suzano em agendas em Brasília
Cidades

Secretaria de Governo busca novos investimentos para Suzano em agendas em Brasília

Banco de Alimentos terá reforço com R$ 1 milhão de incentivo à produção
Cidades

Banco de Alimentos terá reforço com R$ 1 milhão de incentivo à produção

Pedro Ishi acompanha obras de pavimentação no Parque Maria Helena
Cidades

Pedro Ishi acompanha obras de pavimentação no Parque Maria Helena

Celebração de seis anos do Instituto Transforma reúne cerca de 600 pessoas
Cidades

Celebração de seis anos do Instituto Transforma reúne cerca de 600 pessoas

Suzano recebe 'Maratona Mandala da Inovação' com Fernando Seabra e Larissa Ashiuchi
Empreendedorismo

Suzano recebe 'Maratona Mandala da Inovação' com Fernando Seabra e Larissa Ashiuchi

Autocuidado emocional: como cultivar hábitos saudáveis para a mente?
Cidades

Autocuidado emocional: como cultivar hábitos saudáveis para a mente?