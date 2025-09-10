ACEAS Nikkey anuncia 14ª edição do Bunka Matsuri em Suzano

A ACEAS Nikkey promoverá nos dias 20 e 21 de setembro a 14ª edição do Bunka Matsuri, a tradicional Festa da Cultura Nipo-Brasileira, que acontecerá na Rua Dibe Tannus, 535, Chácaras Reunidas Guaió, Suzano.

O evento é gratuito e aberto ao público, oferecendo uma programação diversificada para todas as idades.

Acontece no sábado (20) das 12h às 20 horas, e domingo (21) das 11h às 17 horas.

Nesta edição, o Bunka Matsuri traz novidades com um show inédito de hipnose. A programação cultural inclui também atrações especiais, incluindo apresentações de alunos do CENIBRAS – colégio mantido pela ACEAS, shows de taikô (tambores japoneses) e dos cantores Joe Hirata e da dupla Midori e Mayumi.

Além disso, os visitantes poderão desfrutar de uma variedade gastronômica típica, com pratos como yakissoba, lamen, bifum, sushi e outras delícias da culinária japonesa.

A programação oficial no palco começa ao meio-dia do sábado (20), sendo que a abertura oficial com autoridades e representantes da ACEAS Nikkey está marcada para às 15 horas.

O Bunka Matsuri é uma oportunidade única de celebrar a cultura japonesa no Brasil, reunindo arte, música, gastronomia e entretenimento para toda a família.

Serviço

14ª edição do Bunka Matsuri em Suzano

Dias 20 e 21 de setembro

Horário: sábado (20) das 12h às 20 horas, e domingo (21) das 11h às 17 horas.

Local: ACEAS Nikkey

Rua Dibe Tannus, 535, Chácaras Reunidas Guaió, Suzano/SP

Gratuito