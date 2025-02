'Acervo Vivo' celebra artistas de coleção pública de Suzano

A Secretaria de Cultura de Suzano promove a partir desta sexta-feira (07/02) a exposição “Acervo Vivo”, uma celebração dos artistas e obras que compõem a coleção pública municipal. A mostra reúne trabalhos de 35 artistas da região adquiridos ao longo dos últimos anos por meio de editais promovidos pela pasta.

A abertura do evento está marcada para as 19 horas e as obras ficarão expostas até o fim do mês no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro).

Alguns desses trabalhos serão apresentados ao público pela primeira vez, proporcionando uma oportunidade única para os visitantes conhecerem mais sobre a riqueza e diversidade da produção artística local. A visitação estará aberta ao público de 7 a 28 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. A entrada é gratuita.

A exposição tem curadoria e montagem do arte-educador da Secretaria de Cultura, Raul Lemos, e da coordenadora de Artes Plásticas da pasta, Aline Baliberdin, e destaca a importância de tornar acessíveis ao público as obras que integram o acervo municipal.

Os trabalhos selecionados fazem parte dos chamamentos Prêmio Aquisição Lei Aldir Blanc (2020), Mostra Cultura é Atitude (2021), e Seleção de Obras em Artes Plásticas da Lei Paulo Gustavo (2023). Muitas dessas peças retratam momentos históricos e contextos específicos da região, promovendo reflexões sobre o passado e o presente da cidade e sua identidade cultural.

A exposição “Acervo Vivo” é uma oportunidade única para os apreciadores das artes e para a comunidade de Suzano prestigiarem o talento dos artistas locais e o patrimônio cultural da cidade.

O secretário José Luiz Spitti destacou o impacto que uma exposição como essa pode causar a quem aprecia esse tipo de trabalho. “Obras de arte foram feitas para serem admiradas. Quando as colocamos em exposição, damos ao público a chance de entender seu valor histórico, cultural e artístico”.