Acessibilidade digital da Câmara de Suzano será apresentada nesta terça-feira em Brasília

A assessora técnica de Transparência e Acessibilidade Digital da Câmara de Suzano, Taiane Fernandes, apresentará nesta terça-feira (5) em Brasília (DF) a experiência do Legislativo suzanense em tornar o site oficial 100% acessível a pessoas com deficiência na 5ª Semana de Inovação – Governo Para as Pessoas. Ela fará a palestra “Seu site é para todos?” às 14 horas, no painel Momento Holofote.

O evento teve início na segunda-feira (4), no Instituto Serzedello Corrêa, na capital federal, e segue até quinta-feira (7). Com palestras, oficinas, mesas redondas e cursos, a semana tem como objetivo colocar a agenda de inovação no centro da estratégia de governo em toda a América do Sul, de modo a alcançar soluções para desafios do setor público no século 21 e empoderar os servidores públicos como protagonistas desse processo. O tema “Governo para as Pessoas” aborda, nesta quinta edição da semana, assuntos como experiência do usuário no setor público, transformação digital, tecnologias exponenciais, formulação de políticas baseadas em evidências e inteligência artificial em políticas públicas.

Organizada pelo Ministério da Economia, pela Escola Nacional de Administração Pública, pelo Tribunal de Contras da União e pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a 5ª Semana da Inovação espera reunir cerca de 1.500 pessoas, além de 80 palestrantes em quatro dias de atividades.