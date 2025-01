Acesso on-line ao IPTU estará disponível a partir de sexta-feira

A Prefeitura de Suzano colocará à disposição dos contribuintes, a partir desta sexta-feira (17/01), o acesso on-line à segunda via e ao espelho do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2025, por meio do site oficial www.suzano.sp.gov.br. Por sua vez, a previsão é de que a entrega dos carnês físicos comece em fevereiro, com prazo para pagamento da primeira parcela ou da parcela única, com desconto de 5%, até 15 de março.

Para ter acesso antecipado ao documento, por meio do serviço on-line, basta que o usuário entre na página da prefeitura na internet e clique na aba “IPTU, Taxa de Licença e ISS Fixo”, que o encaminhará direto para o Portal do Cidadão, em que a opção de segunda via estará disponível. Para obter o boleto, basta digitar na plataforma virtual o número de inscrição municipal, que consta na capa dos carnês de anos anteriores.

O sistema digital possibilita a emissão da segunda via para pagamento das dez prestações ou da opção de uma única parcela para a quitação integral. Nessa modalidade, é possível obter desconto de 5% no tributo. A data de vencimento do IPTU é todo dia 15, a partir de março. O pagamento poderá ser feito tanto em casas lotéricas quanto em bancos conveniados (Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Sicredi).

De acordo com o secretário municipal de Planejamento e Finanças, Itamar Viana, a opção on-line garante mais comodidade aos contribuintes e facilita o acesso ao serviço. “Conseguimos antecipar o carnê virtual para que os munícipes tenham mais tranquilidade para se planejar, lembrando que o prazo para o primeiro pagamento é até 15 de março”, explicou.

O chefe da pasta ainda reforça a importância da arrecadação para o município. “Temos investido em uma série de facilidades ao contribuinte, que agora vê o recurso sendo aplicado. Ao longo dos últimos anos, acompanhamos uma crescente entrega de equipamentos públicos municipais, obras e serviços por toda a cidade. Tudo isso impacta na queda da inadimplência e no fortalecimento da confiança dos suzanenses. A arrecadação do IPTU é de extrema importância para que Suzano continue se desenvolvendo”, comentou.

Mais informações sobre o IPTU podem ser obtidas pelos telefones (11) 4745-2010 e 4745-2024. De forma presencial, o munícipe pode ter o suporte no Centro Unificado de Serviços (Centrus) da região central, localizado na avenida Paulo Portela, 210, no bairro Jardim Paulista; e na unidade localizada na região norte, na avenida Francisco Marengo, 2.301, no bairro Jardim Dona Benta. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.