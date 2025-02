Acesso para Itaquá pela Ayrton Senna é bloqueado após fortes chuvas

O acesso para a cidade de Itaquaquecetuba pela Rodovia Ayrton Senna (SP-070) no sentido interior foi bloqueado, na manhã desta segunda-feira (3), por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade.

A informação foi passada pelo Tenente André Belarmino, responsável pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na região, em suas redes sociais. Para quem quiser acessar a cidade por meio da Ayrton Senna, é necessário utilizar a saída do km 45, que dá acesso à cidade de Arujá.

"A medida foi necessária devido ao estado de calamidade que se encontra a cidade de Itaquaquecetuba, por conta das fortes chuvas dos últimos dias", disse o tenente no vídeo.

Além disso, de acordo com as informações da Ecopistas, concessionária responsável pela rodovia, existe uma lentidão do km 31 ao km 35, também por conta dos alagamentos de Itaquá

A concessionária aproveitou para recomendar que o motorista verifique a situação do tráfego nas rodovias da Ecopista antes de iniciar viagem.