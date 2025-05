Acidentes de trânsito custam R$ 52,7 mi em internações e consultas em 2 anos

Os atendimentos a vítimas de acidentes com automóveis e motocicletas geraram um custo de R$ 52,7 milhões em despesas no Alto Tietê e na Grande São Paulo, região 28% composta pelo Alto Tietê. Desse valor, R$ 47,3 mi são relacionados a acidentes de moto, enquanto os outros R$ 5,4 mi a acidentes de carro. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), referentes a internações e consultas na rede entre 2023 e 2024.

Paralelo a ser o maior custo para o sistema de saúde, a Grande São Paulo também foi a região que mais realizou atendimentos, somando mais de 47 mil casos. A maioria é referente a acidentes de moto, com 43.941 procedimentos e internações. Já as ocorrências com carros registraram 3.237 atendimentos.

De acordo com a Secretaria, muitos desses pacientes exigem internações prolongadas, cirurgias de alta complexidade, reabilitação e acompanhamento ambulatorial. A internação, por exemplo, custa por volta de R$ 1,3 mil, segundo a Tabela de 2012 do Sistema Único de Saúde (SUS). Por isso, as regiões que mais tiveram acidentes, demandam mais recursos públicos nesse tipo de atendimento. O médico e diretor do pronto-socorro adulto no Conjunto Hospitalar do Mandaqui, Ricardo Wosniak, informou à Secretaria o perigo dos acidentes de trânsito.

“No Brasil, os acidentes de trânsito são a segunda causa de morte externa, sendo superado apenas pelas mortes devidas às armas de fogo. A cada hora, 20 pessoas são internadas na rede do Sistema Único de Saúde (SUS) por este motivo. Dentre elas os traumas diretos, como fraturas, amputações, hemorragias internas e externas, dentre outras”, explicou.

Cuidados no trânsito

Durante a campanha Maio Amarelo, a SES-SP chama a atenção para os acidentes de trânsito. A utilização de equipamentos de segurança, como cinto e capacete, são essenciais para prevenir e reduzir lesões em motoristas e passageiros que possam se acidentar.

“Um acidente de trânsito pode gerar sequelas graves, como lesões neurológicas, paralisias e amputações de membros. O respeito às leis de trânsito e aos limites de velocidade é essencial para uma direção segura”, afirmou Wosniak.