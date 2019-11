Acidentes de trânsito têm queda de 20% com 12 mortes em outubro

O Alto Tietê registrou queda de 20% no número de mortes no trânsito em outubro, no comparativo com o mesmo mês de 2018. No mês passado, a região computou 12 óbitos.

Em 2018, foram 15 casos fatais. Os dados são da ferramenta Infosiga, do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito.

Vias de Mogi

As vias de Mogi das Cruzes foram as que computaram maior número de mortes em outubro, com quatro casos. Ferraz e Itaquaquecetuba vêm em segundo, com dois óbitos computados em cada uma. Arujá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano registraram uma morte cada.

O número de óbitos em outubro, em comparação com o mês de setembro deste ano, também caiu 20%. No mês 9 de 2019, assim como no mês de outubro de 2018, o número de mortes na região foi de 15.

Mais homens

Das 12 pessoas que morreram nas ruas, avenidas e estradas da região em outubro de 2019, 10 foram do sexo masculino.

12 mortes

Além disso, metade das 12 mortes aconteceu no período noturno, enquanto três foram pela manhã e duas à tarde. Um óbito não teve seu período divulgado.

Cinco mortes ocorreram com pedestres, assim como motocicletas. Outros dois registros foram feitos com automóveis.

De todos, quatro casos aconteceram por atropelamento, três por colisão e um por choque.

Outros quatro foram registrados como "outros tipos" de acidente.

Alguns dos registros aconteceram por queda, batida, tombamento ou vítima cruzando a via. A idade das vítimas varia entre nove e 69 anos. Entre os óbitos estão uma criança de nove anos e três idosos de 61, 66 e 69 anos. Uma pessoa não teve a idade registrada no período.

Cinco mortes foram de pedestres, enquanto outras cinco foram de condutores envolvidos no acidente. Dois dos óbitos registrados em outubro foram de passageiros envolvidos em acidentes.