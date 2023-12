Ações com servidores marcam Semana de Prevenção de Acidentes

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) da Prefeitura de Suzano realizou entre segunda e sexta-feira (04 e 08/12) a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat). A atividade incluiu uma série de ações educativas que visaram a proteção e a realização dos primeiros-socorros em situações de emergência em repartições públicas, secretarias, escolas e até nos bairros.

Neste ano, as apresentações ocorreram no modelo “flash mob” com as equipes da Cipa visitando os locais e realizando as demonstrações de forma repentina por um curto espaço de tempo. Dois temas foram escolhidos nesta edição: Reanimação Cardiopulmonar (RCP) e Manobra de Heimlich.

“São duas manobras complexas que requerem um tempo maior de capacitação, mas em 20 minutos conseguimos explicar a RCP com um boneco e ensinar como fazer. Da mesma forma informamos como desengasgar uma pessoa com a Manobra de Heimlich”, explicou o presidente da Cipa, César Braga.

Várias repartições e secretarias receberam a ação, como o Centro Unificado de Serviços (Centrus), a Secretaria Municipal de Educação, a Escola Municipal Marques Figueira, além de servidores que atuam diariamente do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa e no transporte escolar da cidade.

“Toda essa exibição revela que nossa gestão se preocupa com o bem-estar e a proteção dos servidores. Tudo é feito de forma divertida e isso ajuda no entendimento e interação de quem está participando e adquirindo esse conhecimento. Parabéns para a equipe da Cipa por se preocupar com quem faz nossa administração funcionar”, finalizou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.