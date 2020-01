Ações de conscientização no trânsito ganham atenção especial em Suzano

As ações de conscientização e educação no trânsito ganharam atenção especial da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano ao longo de 2019, tanto com foco nas crianças como também em pedestres e condutores de veículos. Houve palestras, intervenções em vias públicas, panfletagens e atividades em escolas por meio de parcerias.

“A nossa intenção visa orientar a população como um todo, mas, principalmente, preparar o condutor do amanhã. O trabalho de conscientização é totalmente necessário. As crianças são multiplicadoras da informação e não há melhor caminho para garantirmos um trânsito mais organizado e seguro no futuro do que este”, destacou o chefe da pasta, Claudinei Valdemar Galo.

Em 2019, a Secretaria de Mobilidade Urbana esteve presente com palestras voltadas ao tema Educação no Trânsito em 29 escolas municipais, no Sesi, na Escola Técnica Estadual (Etec), em empresas privadas e instituições. Além disso, houve 45 intervenções em pontos com semáforo e faixas de pedestres, onde foram distribuídos aproximadamente 20 mil panfletos sobre conscientização.

Na campanha “Maio Amarelo”, com as ações desenvolvidas, Suzano teve o reconhecimento do programa “Respeito à Vida” como a cidade mais efetiva no Alto Tietê em relação ao assunto. Em julho, a pasta recebeu um ofício que a parabenizava por ter conseguido zerar o número de óbitos nas vias públicas naquele mês, com base no Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga SP).



De forma inédita, também foi promovida a Semana Nacional do Trânsito, em setembro, com diversas ações educativas. Ainda houve uma parceria com a empresa MRS Logística com o objetivo de trabalhar na prevenção de acidentes em linhas férreas, juntamente com o apoio da comunidade que vive em locais por onde passam trens de carga.

Melhorias

Além disso, Galo disse que outra prioridade foi garantir melhorias na sinalização viária e na mobilidade urbana. Uma delas foi por meio da Operação Tapa-Buraco, que chegou a 706 vias públicas durante o ano de 2019. Os trabalhos foram executados em todas as regiões da cidade pela Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana.

Ao mesmo tempo, também foi ampliada a acessibilidade em diversos pontos, com a implantação de 204 novas rampas na malha central, em escolas e em prédios públicos. Cem delas estão concentradas na avenida Governador Mário Covas Júnior, a Marginal do Una.

Também teve destaque a renovação da sinalização viária. Durante o ano passado, foram executadas mais de 500 ordens de serviço para pintura de lombadas, faixas de pedestres e linhas tracejadas e contínuas, implantação de tachinhas e tachões e instalação de placas de trânsito.

“Um avanço no município para a melhoria da mobilidade urbana, tanto dos moradores, quanto dos visitantes, foi a instalação de placas toponímicas em vários bairros que ainda não as tinham. Nesta gestão, demos a devida atenção para esta necessidade. Atualmente, já são 1,2 mil placas de denominação das vias e com o CEP”, explicou o secretário. Até o momento, os bairros beneficiados foram Vila Fátima, Vila Maluf, Vila Figueira, Jardim Saúde, Jardim Natal, Jardim Leblon, Jardim Santa Inês e Parque Maria Helena.