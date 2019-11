Ações de desassoreamento contam com reforço de nova máquina

A Prefeitura de Suzano passou a contar com um reforço no trabalho de zeladoria e infraestrutura urbana e no combate a enchentes e alagamentos. A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, que antes tinha uma máquina dedicada ao desassoreamento de valas de drenagem, rios e córregos no distrito de Palmeiras, agora tem à disposição um segundo equipamento semelhante para outras regiões da cidade.

A escavadeira hidráulica está entre as máquinas pesadas que foram adquiridas no mês passado. Entre os locais beneficiados estão Jardim Nazareth, Jardim dos Ipês, Jardim Márcia, Jardim Nena e Jardim Monte Cristo. Os trabalhos são voltados para a limpeza das valetas que recebem água das chuvas vinda das galerias instaladas em ruas e avenidas, fazendo a ligação com os principais cursos d’água.

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos já vem trabalhando na região sul da cidade com o objetivo de reduzir o potencial de enchentes e alagamentos desde a segunda quinzena de setembro. Os trabalhos foram iniciados nas imediações da Igreja do Baruel, passaram pela Estância Americana e chegaram ao Jardim Amazonas e à Vila Júlia. Outros bairros de Palmeiras também devem receber as equipes.

O secretário Ari Serafim Barbosa reforçou que esta é uma ação conjunta da administração municipal no combate a enchentes e alagamentos. “O esforço das pastas de Meio Ambiente e de Manutenção e Serviços Urbanos, juntamente com a Defesa Civil, é para que toda a comunidade tenha mais tranquilidade durante os próximos meses, em que a incidência de chuvas aumenta consideravelmente. Nosso foco é na prevenção”, destacou.