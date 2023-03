Ações de manutenção e zeladoria são intensificadas

Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, segue com o trabalho de zeladoria por toda a cidade, em especial nas regiões em estado de alerta, mantendo as ações iniciadas na noite da última sexta-feira (10), após as fortes chuvas que caíram sobre a cidade.

Os trabalhos gerais incluem limpeza de vias públicas, rios, córregos e valas de drenagem e retirada de mais de 1,8 tonelada de resíduos e materiais inservíveis.

A pasta disponibilizou todo seu maquinário e funcionários para atuar no apoio à população. Retroescavadeiras e pás-carregadeiras foram empregadas para remoção de objetos de grande porte das vias e de corpos d’água, como o rio Una, tudo com o objetivo de evitar que novas chuvas causem mais transtornos aos moradores. Foram colocados à disposição caminhões-pipa para limpeza de trechos específicos de vias dos bairros Vila Amorim, Vila Urupês e Jardim Carmem, removendo lama e outros detritos.

Outra ação foi dispor de um efetivo extraordinário da Operação Cata-Treco para remoção de objetos e resíduos nas ruas e casas das áreas em estado de alerta, que compreendem locais como Jardim Dona Benta, Jardim Monte Cristo, Parque Maria Helena, Cidade Miguel Badra, Jardim Fernandes e Jardim Nazareth.

Considerando sábado e domingo, foram realizadas 173 viagens, com estimativa de 1,8 mil tonelada de materiais recolhidos, entre eletrodomésticos, móveis e outros.

Oferecendo uma opção adequada de descarte para todos os suzanenses, os quatro ecopontos municipais também foram abertos para a população durante o final de semana, promovendo 16 atendimentos no período.

O depósito de objetos segue das 8 às 17 horas na rua Antônio Francisco dos Santos, 186, no Parque Maria Helena; na rua Afonso Nícola Redondo, s/n, no Jardim Lincoln; na estrada Takashi Kobata, 183, no Jardim Dona Benta; e na rua Vitor Miguelino, 553, no Boa Vista.

O secretário Samuel Oliveira explica que todo o efetivo do setor esteve direcionado para o suporte às pessoas mais afetadas pelas fortes chuvas e que o monitoramento na cidade é constante.

“Foram dias intensos, quando prestamos apoio a diversas pessoas e diferentes áreas do município. Independentemente do nosso foco de atuação, estamos aqui por Suzano e por sua gente, por isso, estivemos em todos os pontos da cidade”, relatou.