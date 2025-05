Ações de zeladoria alcançam mais de 20 localidades de Suzano nesta semana

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos alcançou mais de 20 localidades com os trabalhos de zeladoria realizados ao longo desta semana. A ação, destinada à conservação das vias e de áreas públicas, por meio de limpeza pública, capinação e roçagem, tem contemplado pontos de lazer e acessos estratégicos de Suzano, como a avenida Katsutoshi Naito e avenida Francisco Marengo, ambas na região norte do município.

Na segunda e na terça-feira (05 e 06/05) as equipes estiveram no Jardim Colorado, na Vila Nova Amorim, na Vila Nova Urupês, no Jardim Planalto, na Cidade Miguel Badra, na rua Guilherme Garijo e na área central, próximo à rua Portugal Freixo. Nesse período, a atuação da administração municipal também contemplou as praças G, na Vila Colorado, e Cacilda de Jesus de Sousa, na Vila Urupês. A mesma atividade ocorreu na Lagoa Azul, no bairro Cidade Cruzeiro do Sul.

Entre quarta e sexta-feira (07 e 09/05), o trabalho seguiu pelos bairros Jardim Brasil, Parque Buenos Aires e Vila Fátima. O serviço também aconteceu no entorno da Capela Nossa Senhora da Piedade, a Igreja do Baruel, assim como nos arredores da Escola Estadual Luiz Bianconi, no Jardim Anzai. Ainda estava programado um mutirão no bairro Sítio São José, onde fica o Cemitério Municipal São Sebastião, que recebe mais visitantes neste mês por conta do Dia das Mães.

Vale ressaltar que a avenida Governador Mário Covas Júnior (Marginal do Una), o Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria (Terminal Norte) e também o Parque Municipal Max Feffer contam com uma equipe fixa para manutenção, com serviços de melhorias regularmente dentro da programação da pasta. Além da limpeza, a zeladoria também mantém conservados pontos de grande circulação de veículos, como aqueles que dão acesso a Suzano.

No primeiro dia do mês, as atividades já haviam sido promovidas na estrada do Mizukami, localizada no distrito de Palmeiras, e no Boa Vista, especificamente nas ruas Saburô Manabe e Orlando García, assim como na estrada José Conceição.

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, frisou que o trabalho relacionado à zeladoria é de suma importância para a preservação das vias públicas. “Buscamos atender as demandas de vários pontos da cidade, para garantir o trânsito seguro e efetuar a limpeza adequada no entorno das áreas residenciais. Assim, mantemos um cuidado constante com a nossa cidade”, destacou.