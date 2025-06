Ações de zeladoria alcançam mais de 20 localidades de Suzano nesta semana

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos alcançou mais de 20 localidades com os serviços de zeladoria que estão sendo realizados ao longo desta semana. O trabalho é destinado à conservação das vias e áreas públicas, por meio das ações de limpeza, capinação e roçagem que contemplam os quatro cantos da cidade.

O prefeito Pedro Ishi manteve sua rotina de vistorias e acompanhou, nesta quinta-feira (12/06), os trabalhos realizados nas calçadas da avenida governador Mário Covas Junior (Marginal do Una), ao longo da rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), e nas vias com piso em paralelepípedos da Vila Amorim. Ao lado do secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, ele verificou a atuação das equipes com a capinadeira mecânica, com foco na preservação e conservação das vias e calçadas.

Entre segunda (09/06) e quinta-feira, as equipes realizaram serviços em ruas dos bairros São Bernardino, Jardim Graziela, Miguel Badra Baixo, Jardim Brasil, Jardim Maneira e Jardim Leymar. Neste período, as atividades também contemplaram pontos específicos como as avenidas Atlântida, no Jardim Revista, e a avenida Atlântica, na Vila Laura.

As ações também foram efetuadas no quadrilátero central, que envolve a avenida Armando Salles de Oliveira e a estrada do Samuel, além da rua Abel Luiz, na Vila Maluf. Na sexta-feira e no sábado desta semana (13 e 14/06), seguirá acontecendo o mutirão que tem reforçado a zeladoria na rua Dr. Prudente de Moraes, iniciado nesta quinta.

O trabalho desta semana dá continuidade ao cronograma definido para este mês, que começou na última semana (02 a 06/06), quando foram contemplados mais de dez bairros. Na quarta-feira (04/06), Pedro Ishi realizou uma vistoria técnica nos bairros Jardim Graziela, Jardim São José e Chácara Mea, também acompanhado pelo secretário Samuel Oliveira, e pelo diretor da pasta, José Augusto Nunes, o Ligeirinho.