Ações do 'Fevereiro Laranja' mobilizam cerca de 300 pessoas nas USFs

A campanha “Fevereiro Laranja”, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), reuniu cerca de 300 moradores em 12 ações promovidas ao longo do mês nas Unidades de Saúde da Família (USFs) de Suzano. A mobilização contou com a participação de 112 colaboradores e foi encerrada na última sexta-feira (27/02), na USF Jardim do Lago, com atividades voltadas à prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e à conscientização sobre a leucemia e a importância da doação de medula óssea.

A ação de encerramento reuniu cerca de 20 participantes, que acompanharam palestras e orientações conduzidas por equipe multiprofissional formada pelo médico Lucas Shimada, pela enfermeira Helena Jorge, pela psicóloga Wélida Aparecida, pela fisioterapeuta Kelly Bueno e pela nutricionista Selma Cena. O encontro reforçou informações sobre diagnóstico precoce, formas de prevenção, autocuidado e os serviços disponíveis na rede municipal.

Durante todo o mês, as atividades foram realizadas nas unidades com foco na ampliação do acesso à informação e na promoção da saúde preventiva. A programação incluiu palestras, rodas de conversa, grupos educativos e oferta de testes rápidos, contemplando temas como saúde sexual e reprodutiva, prevenção da gravidez na adolescência, cuidados no período de carnaval e incentivo à doação de medula óssea.

As ações foram conduzidas por equipes compostas por médicos, enfermeiros, psicólogos, dentistas, fisioterapeutas e agentes comunitários de saúde, fortalecendo a atuação integrada da rede básica. A proposta foi aproximar os serviços da população e estimular o cuidado contínuo, especialmente entre adolescentes e jovens.

A coordenadora das Estratégias de Saúde da Família (ESFs), Juliana Almeida, destacou o alcance da mobilização. “Encerramos o ‘Fevereiro Laranja’ com números expressivos e, principalmente, com a certeza de que estamos levando informação e cuidado para perto das pessoas. Foram 287 moradores atendidos em 12 ações, resultado do empenho de 112 colaboradores da nossa rede. Esse trabalho preventivo faz diferença na vida da população e fortalece a saúde pública do município”, afirmou.

Ao avaliar os resultados da campanha, o prefeito Pedro Ishi ressaltou que a mobilização reforça o compromisso da administração com a prevenção e o cuidado contínuo na rede básica. “Esse trabalho integrado das equipes amplia o acesso à informação e fortalece o vínculo com a população. É muito importante investirmos em ações educativas e preventivas, porque acreditamos que saúde se faz com proximidade, orientação e presença constante nos bairros”, disse.