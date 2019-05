Ações e campanhas vão marcar comemoração do Dia das Mães

Será realizado no próximo dia 11, das 10 às 17 horas, ações na cidade em comemoração ao Dia das Mães.

Diversos serviços estarão disponíveis para a população em dois pontos do município.

As ações serão concentradas na Praça dos Expedicionários, no Centro da cidade, e na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Boa Vista, região norte do município.

Entre os serviços, estarão disponíveis para a população testes de pressão arterial e glicemia.

PARCERIA

As ações contarão ainda com uma parceria entre a Associação Comercial e uma empresa de estética, que disponibilizará serviços como maquiagens, manicures e cortes de cabelo para a população.

A possibilidade de brindes serem entregues às mães também está sendo analisada pela associação.

O gerente comercial Alvani Correa comenta que a ação é importante e que o projeto está sendo feito sem visar lucros.

"A Associação Comercial está organizando e a prefeitura está cedendo os locais, e não teremos muitos custos com isso", conta.

Uma equipe estará disponível no local para realizar consultas do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da população, com o intuito de detectar possíveis erros ou pendências. As pessoas serão orientadas a como proceder para limpar o nome. Além disso, um ponto nos locais será usado para entrega de currículos.

O Procon estará no local para orientar comerciantes a como lidar com o público. Eles distribuirão cartilhas do Código de Defesa do Consumidor para os lojistas que forem a um dos dois pontos.

Para quem ainda está começando no setor de empreendedorismo, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) também estará no local orientando os novos empreendedores a como administrar o próprio negócio.

Lojas reclamam de inadimplência, mas esperam vender 10% mais

O índice de vendas em Suzano caiu, e isso tem causado dor de cabeça para os lojistas da cidade. Além da crise que assola o país, os comerciantes estão sofrendo com a inadimplência por parte dos consumidores especificamente da cidade.

Relatos de gerentes de algumas lojas do centro apontam para a dificuldade em liberar crédito para os compradores. Os gestores conversam entre si a situação atual do comércio em Suzano, e muitos deles desistem de oferecer crédito aos clientes devido à inadimplência, que é alta por aqui

Em média, para cada 4 pedidos de liberação de crédito, apenas 1 é aprovado.

É o que diz a gerente de uma loja de calçados localizada na Rua General Francisco Glicério. Amanda Madureira afirma que a maioria das lojas oferece um limite de crédito, mas o número de clientes com restrição é alto. "Eles compram e não pagam, isso está acontecendo muito aqui em Suzano, até mais do que em outras cidades. Não tem como liberar crédito assim", conta.

Ela não sabe explicar o motivo de tanta inadimplência em Suzano, mas afirma que a liberação de crédito ajudaria para que as compras aumentassem. O fato de a Glicério não ser um "calçadão", segundo ela, pode ser um agravante para o fluxo baixo de clientes nas lojas.

"Temos outra loja em Mogi, e as vendas são três vezes maiores do que aqui. É muita coisa, e lá é calçadão. Há algum tempo, fizemos um abaixo-assinado para fazer dessa rua um calçadão, porém sem sucesso", diz.

Mês das Mães

Apesar das dificuldades em liberar crédito, o objetivo da loja é superar as vendas em 10% em comparação ao mês de maio de 2018. Ela espera que a procura aumente e, para isso, a loja está comercializando calçados com até 70% de desconto. "Maio é o 'segundo dezembro' do ano. Além do desconto, estamos parcelando as compras em até 5 vezes", conta.

As expectativas para os lojistas para o mês das mães é muito grande. Uma loja recém inaugurada na cidade estipula que as vendas aumentem em até 30% durante esse mês. É o que diz Bianca Magalhães, gerente da nova loja de calçados.

A unidade fará diversas promoções destinadas exclusivamente para as mulheres. A loja fez uma parceria com uma empresa de maquiagens, que vai oferecer um dia de beleza para as clientes.

Cupons com ações para clientes também serão feitos. "Estipularemos um valor e a cliente vai ganhar um cupom para ganhar um prêmio. Quem comprar duas sandálias, ganha uma bolsa", diz.