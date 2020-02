Ações em Suzano buscam reduzir os impactos das chuvas

A Defesa Civil de Suzano registrou, com informações do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), nas últimas 12 horas índice pluviométrico acumulado de 12,5 mm.

O órgão municipal conta com 15 integrantes, mas em caso de necessidade os plantonistas do Plano Verão são acionados para atendimentos emergenciais.

O município vem realizando obras periódicas nos bairros que são cortados pelos cursos d’água, conforme preconiza o Plano de Combate às Enchentes. Este trabalho melhorara o estado dos rios, minimizando o potencial de alagamento em relação a anos anteriores, e será potencializado com as futuras ações de desassoreamento no rio Tietê por parte do Governo do Estado.

“Ao longo de 2019, foi feito uso extenso de maquinário em córregos e canais no distrito de Palmeiras, no Parque Maria Helena e na região norte”.

Segundo a Prefeitura, nas últimas semanas, ações emergenciais foram executadas em diversos pontos do município. Como exemplo, mais de 560 bocas de lobo já foram limpas na cidade no começo do ano. Este serviço emergencial recolheu mais de 322 toneladas de resíduos - dentre eles descartes de lixo e inservíveis, como pedaços de móveis e entulho.

A administração municipal também vem solicitando ao Governo Estadual o desassoreamento dos rios que cortam o município (Guaió, Tietê, Jaguari e Taiaçupeba-Mirim), o que deve impactar de forma positiva, evitando situações de enchentes.

Além disso, diversas medidas são tomadas ao longo do ano para prevenir o impacto das chuvas. São ações como capacitação das equipes da Defesa Civil, aquisição de equipamentos e planejamento logístico. O Plano Verão está em vigência e abrange todo este planejamento. O objetivo é ampliar os trabalhos preventivos em relação a ocorrências naturais, como enchentes, alagamentos, quedas de barreiras e outros eventos relacionados ao período compreendido entre dezembro de 2019 e março de 2020, quando a incidência de precipitações cresce.

Para atender as áreas de monitoramento catalogadas no município, os agentes da Defesa Civil aumentam o número de diligências, enquanto a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos reforça o cronograma de limpeza para garantir o fluxo adequado durante a temporada de chuvas.

A Defesa Civil de Suzano também desenvolve ações de prevenção e conscientização por meio dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (Nupdec), onde voluntários da comunidade recebem qualificação para apoiar o trabalho das autoridades durante possíveis ocorrências. Já segundo a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, está em etapa de elaboração um Estudo Hidrológico da Cidade, que fará parte do projeto do Plano Municipal de Macrodrenagem, que deve ser concluído no segundo semestre de 2020.