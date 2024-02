Ações no Alto Tietê buscam a redução dos acidentes de trânsito

As prefeituras do Alto Tietê intensificam as ações para reduzir os acidentes de trânsito. Seis das dez cidades como Mogi, Suzano, Itaquá, Arujá, Ferraz e Biritiba Mirim responderam que estão se dedicando a implementar medidas efetivas visando a redução.

Mogi das Cruzes fechou 2023 com o menor número de mortes em acidentes de trânsito em vias municipais, segundo o Infosiga, do Governo do Estado. No ano passado, foram registrados 23 óbitos, um índice 17,8% menor que em 2022.

A Secretaria de Mobilidade Urbana informou que tem desempenhado um papel crucial na promoção da segurança viária. O trabalho de Educação para o Trânsito é realizado durante todo o ano, as ações incluem a Escola Mirim de Trânsito, distribuição de materiais informativos, eventos especiais e a readequação da fiscalização eletrônica em pontos estratégicos da cidade.

A Secretaria realiza, ainda, obras de melhoria na mobilidade urbana, como o novo sistema viário próximo ao Mercado do Produtor, contribuindo para a segurança viária e a fluidez.

Em Suzano, a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana mantém iniciativas perenes voltadas à segurança no trânsito. No último ano, foram realizadas a revitalização de lombadas, pintura de faixas de pedestre e sinalização de mais de 1,2 mil ruas.

Um investimento significativo foi a criação da Central de Controle Operacional Semafórico (CCOS), que foi inaugurada em outubro de 2023. Essa é uma inovação na região, que permite o controle remoto de semáforos em toda a cidade, proporcionando melhorias no tráfego e identificação imediata de anormalidades no sistema.

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Itaquaquecetuba, informa que vem desenvolvendo uma série de ações com o objetivo de prevenir/reduzir acidentes e mortes no trânsito.

Entre os trabalhos estão as aulas na Escola Municipal de Trânsito, que opera em parceria com a Secretaria de Educação oferecendo aulas que são ministradas por agentes de trânsito, com duração de quatro semanas. As crianças da rede pública municipal, do 1º ou 5º ano, têm a oportunidade de aprender sobre regras de trânsito, como obedecer a sinalização e respeitar os pedestres.

Além disso, a pasta promove anualmente, durante o mês de maio, ações relacionadas ao Maio Amarelo sobre educação no trânsito e prevenção de acidentes. Outra medida importante são os trabalhos de sinalização em ruas e avenidas da cidade, que auxiliam tanto pedestres como condutores no tráfego diário.

Já o Departamento de Trânsito de Arujá adota medidas protetivas para evitar acidentes nas vias públicas. A constante manutenção da sinalização vertical e horizontal, o recapeamento de vias e a aplicação de redutores de velocidade são estratégias empregadas. A orientação e fiscalização presencial pelos Agentes de Fiscalização complementam as ações, promovendo a educação dos usuários da mobilidade urbana.

Em Ferraz, são implementadas ações abrangentes, incluindo sinalização viária, fiscalização diária, campanhas de educação, redução de pontos conflitantes com obras e alteração de vias para sentido único em locais estudados.

Por fim, em Biritiba Mirim a prefeitura informou que realiza melhorias nas vias e sinalização em todo o município, contribuindo para a segurança viária.