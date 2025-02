Ações preventivas contra incêndios em pátio de veículos são adotadas

As cidades do Alto Tietê adotam novas medidas preventivas contra incêndios em pátios de veículos. Equipados com extintores de incêndio estrategicamente distribuídos pelo terreno, câmeras de monitoramento e equipes de vigilância, os municípios tomam os cuidados necessários para evitar acidentes, como o ocorrido na última quinta-feira (13) no pátio de Ferraz.

Em Suzano o pátio é administrado pela empresa Data City Serviços Ltda, contratada pela Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, para essa finalidade. Segundo a prefeitura, as situações de incêndio costumam ser acidentais, portanto, as medidas preventivas incluem o corte do mato, a limpeza e a zeladoria do local.

Na cidade de Ferraz, o pátio possui extintores de incêndio e diversas medidas de segurança. Além de possuir a AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), é realizada a manutenção das podas da vegetação e o monitoramento feito pelas câmeras 24h. Ainda, há uma equipe de vigilância de tempo integral e os responsáveis seguem protocolos rígidos para minimizar riscos e garantir a segurança local.

A prefeitura de Itaquaquecetuba informou que o pátio municipal conta com extintores de incêndio distribuídos em locais estratégicos. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, o pátio também conta com um sistema de caixa d’água com bomba e um caminhão-pipa, que podem ser utilizados em caso de ocorrências de incêndio.